Fernanda Vasconcellos revela perda na família no dia do nascimento do filho: ''Continua me machucando''

Atriz Fernanda Vasconcellos faz homenagem para sua cachorrinha, Nina, que faleceu no dia do nascimento do herdeiro da artista, Romeo

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 12h01

A atriz Fernanda Vasconcellos (37) usou as redes sociais para desabafar após perda na família enquanto o seu primeiro filho nascia.

Na noite de domingo, 24, a famosa revelou que sua cachorrinha, Nina, faleceu no dia em que deu à luz a seu primeiro herdeiro, Romeo, fruto do relacionamento com o também ator Cássio Reis (44), em 28 de junho.

Em seu perfil no Instagram, a artista fez questão de deixar uma linda homenagem para a pet, compartilhando registros de lindos momentos que viveram juntas e emocionou os seguidores. Em um dos vídeos, Nina aparece lambendo o barrigão de Fe, que ainda estava grávida.

"E no dia mais feliz da minha vida, na chegada do Romeo, a dor me pegou de surpresa, você me deixou e a sua ausência continua me machucando muito. Companheira das caminhadas, das comidinhas, das sonecas, da vida… a mais viajada de todas, que curtia amarradona a cama dos hotéis", começou escrevendo.

"Fiz tantos planos para você conhecer o Romeo, imaginei tanto, eu queria tanto… mas não deu. Emoções extremas em um curto espaço de tempo. No dia que parecia ser perfeito, tudo fez sentido sem o menor sentido, alegria e dor. Pois é…: ainda bem que te beijei muito, te abracei muito, mimei e fiz tudo muito! Ainda bem minha meNina… Te amo, saudades de tudo", declarou ainda Fernanda no post.

Confira a homenagem de Fernanda Vasconcellos para pet da família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Vasconcellos (@fevasconcellos)

Fernanda Vasconcellos mostra passeio com o filho

Mãezona, Fernanda Vasconcellos mostrou um pouco de como são seus passeios com o bebê, Romeo. Ela publicou cliques em que aparece sorridente empurrando o carrinho do herdeiro. “Rolezeiros”, brincou ela ao legendar a postagem, arrancando elogios da web.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!