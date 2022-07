Fernanda Vasconcellos curte momento especial com o filho de 10 dias

10 dias depois de dar à luz, Fernanda Vasconcellos mostra momento mãe e filho com Romeo

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 14h04

Fernanda Vasconcellos (37) e o marido, Cássio Reis (44), já são papais oficialmente desde o último dia 28 de junho!

E, desde o dia em que Romeo (10 dias) nasceu, os pais-coruja estão curtindo diversos momentos especiais com o herdeiro.

Na manhã desta sexta-feira, 08, a atriz derreteu completamente as redes sociais ao postar um vídeo fofíssimo com o bebê.

Nos Stories de seu Instagram, ela apareceu com o filho no colo ao niná-lo contra a luz que vinha de uma janela. No registro, é possível ver os pezinhos do neném se mexendo.

Confira frames do vídeo em que Fernanda Vasconcellos nina seu bebê, Romeo: