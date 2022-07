Fernanda Vasconcellos mostra foto na sala de parto após o nascimento do filho

Fernanda Vasconcellos relembra o dia do nascimento do filho em homenagem para sua médica

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 14h34

A atriz Fernanda Vasconcellos mostrou uma nova foto sobre o nascimento do seu primeiro filho, Romeo, fruto do casamento com Cássio Reis. Nesta terça-feira, 5, a estrela mostrou uma foto feita ainda na sala de parto da maternidade após a chegada do bebê.

Na foto, ela apareceu com o herdeiro no colo e rodeada pelo marido e pela equipe médica que a atendeu. Na legenda, a artista contou sobre o momento especial ao lado deles.

"Comigo é assim… quando o sentimento é muito profundo e vem lá do fundo do meu coração, não sei o que dizer. Mas sei sentir transbordar a minha enorme gratidão. Obrigada Dra. @vivianstocchero pela delicadeza, pelas palavras, pelo acolhimento e pela segurança da sua gigante competência. Você e a sua equipe me entregaram o melhor presente desse mundo", disse ela.

Romeo nasceu no dia 28 de junho na maternidade Pro Matre. A chegada dele foi anunciada pelos pais em um post no Instagram. Os dois compartilharam uma foto de Fernanda Vasconcellos com o filho no colo e segurando um terço.

Fernanda e Cássio estão juntos de 2014. Cássio já é pai de Noah (14), fruto do relacionamento com a atriz Danielle Winits (48).

Foto de Fernanda Vasconcellos após o nascimento do primeiro filho: