Fernanda Paes Leme relata incômodo na reta final da gravidez: 'Mal dormi'

À espera da primeira filha, a atriz Fernanda Paes Leme fez um desabafo a respeito do principal incômodo na reta final da gestação

Na reta final da gravidez, a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme está contando as horas para o nascimento da primeira filha, Pilar, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio. Enquanto a bebê não chega ao mundo, a artista tem dividido com os fãs alguns momentos da gestação, como as mudanças em seu corpo.

Nesta quinta-feira, 28, ela usou as redes sociais para fazer um sincero desabafo e revelar o que mais a tem incomodado nos últimos dias: a azia. Em seus stories no Instagram, a amiga de Giovanna Ewbank contou que não tem conseguido dormir direito por conta do mal estar.

"Meu Deus, quanta azia nessa reta final. Sério, mal dormi essa noite", iniciou Fernanda Paes Leme. E continuou: "Dizem os antigos que é porque a criança é cabeluda. E aí eu tenho que ter azia para a criança ter cabelo?", se divertiu a atriz.

"Dureza, viu. Fácil, não. Muita azia", completou a nova mamãe. Recentemente, ela encantou os fãs ao compartilhar um novo registro mostrando o barrigão em um 'ensaio fotográfico' improvisado no banheiro de sua casa.

Na imagem, Fernanda aparece cobrindo apenas o essencial com as mãos ao posar com o celular no espelho. "Sigo fazendo meu próprio ensaio de mó grávida", escreveu ela na legenda.

Vale lembrar que a famosa já revelou que, mesmo a herdeira tendo previsão para nascer no próximo mês, a pequena pode chegar a qualquer momento. "Ela está imensa já. Ela está com 45 cm e 2,5 kg. Ela vai segurar até abril, mas não acho que ela vai chegar até o meio, acho que vem um pouquinho antes", contou anteriormente.

Noivo de Fernanda Paes Leme encanta com ultrassom da filha

Na reta final da gravidez, a apresentadora Fernanda Paes Leme está prestes a conhecer sua primeira filha, Pilar. Enquanto aguardam ansiosamente a chegada da pequena, ela e o noivo, Victor Sampaio, matam a curiosidade através do ultrassom. Nesta sexta-feira, 8, o empresário compartilhou nas redes sociais o rostinho da menina pelo exame.

Provando ser um pai coruja e muito babão antes mesmo do nascimento de sua primeira herdeira, Victor compartilhou a imagem do ultrassom para desejar um feliz Dia das Mulheres para sua menina. No registro, a bebê aparece dormindo com os olhinhos fechados enquanto curte seus últimos dias no forninho da mamãe.

No registro, ainda é possível notar alguns detalhes do rostinho de Pilar, como o nariz e a boquinha, que se assemelham bastante a algumas características do pai: "Feliz dia da mulher, filha", Victor, que costuma ser mais discreto sobre sua vida pessoal, se derreteu pela bebê na legenda da publicação feita nos stories de seu Instagram. Confira!