Grávida, Fernanda Paes Leme rebate críticas ao seu corpo: 'Assustada'

Fernanda Paes Leme fez um sincero desabafo ao se deparar com uma série de comentários sobre as mudanças em seu corpo durante a gestação

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme fez um sincero desabafo nas redes sociais após se deparar com uma série de críticas às mudanças em seu corpo. Ela, que está grávida de Pilar, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio, se mostrou bastante surpresa e decepcionada com os comentários.

Tudo começou quando o perfil da emissora GNT compartilhou um trecho de uma entrevista de Fê Paes Leme com a atriz Thaila Ayala. No registro em questão, as duas falaram sobre um momento divertido, porém, os comentários se voltaram apenas ao físico da famosa.

"Meu Deus, como envelheceu", disse uma internauta. "Caramba, o tempo passa para todo mundo", escreveu outra . "Precisa se cuidar mais", comentou uma terceira. Fernanda, então, não ficou quieta e fez questão de rebater as críticas diretamente em seu Instagram.

"É muito doido, né? Isso é um programa de papo, você fala coisas sérias, coisas leves, coisas divertidas, coisas nada a ver, você aprofunda, a gente fala muito de maternidade. E um dos recortes é essa historinha divertida, e tem muitas críticas, principalmente de mulheres. Muita gente criticando o meu corpo. E outras vêm falar 'ela está grávida', justificando, sei lá, que eu estou mais inchada ou acima do meu peso. Enfim, eu fiquei bem assustada", declarou a apresentadora.

Na sequência, Fernanda Paes Leme ainda falou a respeito da pressão estética em cima das mulheres. "Mesmo estando acima do peso, eu ainda estou bem padrão. Fiquei imaginando quantas pessoas sofrem essa pressão estética. Essas pessoas falando sobre os nossos corpos, nossas relações... É muito doido, muito doido. Muitas mensagens ali que, realmente, você pensa 'existe mesmo gente assim?' Aquilo é louco", concluiu ela.

Fernanda Paes Leme fala sobre desafios da gestação

Nesta segunda-feira, 22, Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para desabafar sobre a primeira gestação. A atriz espera sua primeira filha, Pilar, de seu relacionamento com Victor Sampaio. Em um vídeo postado em suas redes sociais, ela comentou sobre os desafios que está enfrentando, bem como as mudanças internas e externas.

"São muitas mudanças que estão me cercando, e mudou tudo aqui dentro, e aqui fora também. E ao meu redor, espaços físicos, casas, ambientes. E claro que isso vai fazendo com que a gente se sinta um pouco indefesa. Estou exagerando um pouco, talvez, fugindo das coisas. É como se muita coisa fosse desencadeando e eu perdi o controle da minha vida", começou.

Fernanda revelou que vem se sentindo outra pessoa. "Estou virando outra pessoa e a pessoa que estou me tornando, é a que eu preciso ser? Para ser mãe, um monte de coisas que você precisa ser, nunca foram exigidas antes. Aí, de repente, você se pergunta: 'Eu não sou assim. Não era. Mudanças são bem-vindas, mas outras não são (...). Às vezes me sinto presa, em outras horas, livre. E essa pessoa que estou me tornando agora precisa ser cada vez mais paciente", continua a artista, que segue trabalhando e revelou que isso tem feito bem durante esse período.