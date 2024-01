Fernanda Paes Leme fala sobre desafios da gestação: ‘Muitas mudanças’

Na sua primeira gestação, Fernanda Paes Leme, refletiu em suas redes sociais; Ela espera uma menina, Pilar, de seu relacionamento com Victor Sampaio

Nesta segunda-feira, 22, Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para desabafar sobre a primeira gestação. A atriz espera sua primeira filha, Pilar, de seu relacionamento com Victor Sampaio. Em um vídeo postado em suas redes sociais, ela comentou sobre os desafios que está enfrentando, bem como as mudanças internas e externas.

"São muitas mudanças que estão me cercando, e mudou tudo aqui dentro, e aqui fora também. E ao meu redor, espaços físicos, casas, ambientes. E claro que isso vai fazendo com que a gente se sinta um pouco indefesa. Estou exagerando um pouco, talvez, fugindo das coisas. É como se muita coisa fosse desencadeando e eu perdi o controle da minha vida", começou.

Fernanda revelou que vem se sentindo outra pessoa. "Estou virando outra pessoa e a pessoa que estou me tornando, é a que eu preciso ser? Para ser mãe, um monte de coisas que você precisa ser, nunca foram exigidas antes. Aí, de repente, você se pergunta: 'Eu não sou assim. Não era. Mudanças são bem-vindas, mas outras não são (...). Às vezes me sinto presa, em outras horas, livre. E essa pessoa que estou me tornando agora precisa ser cada vez mais paciente", continua a artista, que segue trabalhando e revelou que isso tem feito bem durante esse período.

"Estou flexibilizando a imagem de durona… Está quase todo mundo na corda bamba comigo, muitas relações sendo revisitadas, ponderadas e também deletadas. Se não a gravidez, não me transformaria assim, desse jeito. A maternidade é aquele clichê da viagem só com passagem de ida e que, por muito tempo, foi romantizada", contou. Fernanda Paes Leme disse que, agora, precisa ter mais cuidado com a gestação.

"Tudo está com um peso maior, inclusive eu. O quadril alargou muito, os peitos estão imensos. A minha bunda... Como ela cresceu, e muita celilute. Tudo vai mudar e não estou só falando dos padrões de beleza, mas de coisas hormonais, de como se reconhecer no espelho (...). Essa é a minha gravidez, o meu relato, as minhas mudanças até aqui. Chega, né. Falei muito", finalizou.

