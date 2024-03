Fernanda Paes Leme conta curiosidade 'inusitada' sobre a filha, Pilar

'Tô passada’, apresentadora compartilhou em seu rede social sua reação enquanto fazia um novo ultrassom; Fernanda Paes Leme espera sua primeira filha

Nesta quarta-feira, 13, Fernanda Paes Leme usou o seu Instagram para compartilhar sua reação enquanto fazia um novo ultrassom na reta final de sua gravidez. A apresentadora se surpreendeu com uma revelação "inusitada" sobre a filha, Pilar: que mesmo ainda dentro da barriga, já tem bastante cabelo.

"Parece que é bastante, acabei de descobrir que minha filha tem cabelo. Que isso, mentira? Eu tô passada. Mas é porque o Victor tem muito cabelo, ele tem saídas em vez de entradas", brinca ela no vídeo. "Baby Mó tem cabelo, sim", completa.

Recentemente o noivo da apresentadora e futuro papai, Victor Sampaio ompartilhou nas redes sociais o rostinho da menina pelo exame. Provando ser um pai coruja e muito babão antes mesmo do nascimento de sua primeira herdeira, Victor compartilhou a imagem do ultrassom para desejar um feliz Dia das Mulheres para sua menina. No registro, a bebê aparece dormindo com os olhinhos fechados enquanto curte seus últimos dias no forninho da mamãe.

Vale lembrar que o casal se conheceu porque o empresário é primo de uma amiga de Fernanda. Eles iniciaram o namoro em janeiro de 2021 e oficializaram a união com um pedido de casamento em maio de 2022. No final do ano passado, Fernanda e Victor surpreenderam ao anunciarem a gestação da primeira filha, a pequena Pilar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Fernanda Paes Leme ganha chá de bebê surpresa:

Na reta final da gravidez, a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme ganhou um chá de bebê surpresa dos amigos na tarde da última quarta-feira, 6. A famosa está à espera de sua primeira filha, que se chamará Pilar, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio, e recebeu uma festinha para celebrar a chegada da menina.

Além da decoração belíssima em tons de branco e amarelo, os convidados da festinha, organizada pela atriz e amiga Julia Faria, aproveitaram um buffet bastante especial. Em registros compartilhados nas redes sociais, é possível perceber o quanto Fê Paes Leme ficou feliz com o presente dos amigos; veja os cliques do chá de bebê da apresentadora.