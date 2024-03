Como é o rostinho de Pilar? Noivo de Fernanda Paes Leme encanta com ultrassom

De pertinho! Noivo de Fernanda Paes Leme surpreende ao compartilhar ultrassom e exibir detalhes do rostinho de sua primeira filha, Pilar

Na reta final da gravidez, a apresentadora Fernanda Paes Leme está prestes a conhecer sua primeira filha, Pilar. Enquanto aguardam ansiosamente a chegada da pequena, ela e o noivo, Victor Sampaio, matam a curiosidade através do ultrassom. Nesta sexta-feira, 8, o empresário compartilhou nas redes sociais o rostinho da menina pelo exame.

Provando ser um pai coruja e muito babão antes mesmo do nascimento de sua primeira herdeira, Victor compartilhou a imagem do ultrassom para desejar um feliz Dia das Mulheres para sua menina. No registro, a bebê aparece dormindo com os olhinhos fechados enquanto curte seus últimos dias no forninho da mamãe.

No registro, ainda é possível notar alguns detalhes do rostinho de Pilar, como o nariz e a boquinha, que se assemelham bastante a algumas características do pai: “Feliz dia da mulher, filha”, Victor, que costuma ser mais discreto sobre sua vida pessoal, se derreteu pela bebê na legenda da publicação feita nos stories de seu Instagram.

Noivo de Fernanda Paes Leme mostra o rostinho da filha em ultrassom - Reprodução/Instagram

Em sua conta na rede social, Fernanda também colocou o barrigão para jogo e compartilhou uma reflexão sobre a data especial, principalmente agora que está prestes a se tornar mãe de uma menina: “Esse ano, eu, mulher, tô gerando outra vida, outra mulher dentro de mim, a minha filha”, a apresentadora iniciou.

“Nem nasceu e já me desperta tantos questionamentos sobre o seu futuro, sobre o mundo em que ela vai viver, sobre o mundo que eu vou deixar para ela. Acho que esse é o ponto onde todas as mães se encontram. Que tipo de pessoa minha filha vai ser? Que tipo de pessoa minha filha vai encontrar pelo caminho?”, Fepa perguntou.

Por fim, ela convidou os seguidores para uma reflexão: “Então, hoje e em todos os outros dias do ano, a luta não é só para nós meninas e mulheres, mas principalmente é sobre criar meninos que possam respeitar e conviver com a pluralidade, meninos que entendam desde cedo que todas as meninas e mulheres merecem e exigem viver”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Vale lembrar que o casal se conheceu porque o empresário é primo de uma amiga de Fernanda. Eles iniciaram o namoro em janeiro de 2021 e oficializaram a união com um pedido de casamento em maio de 2022. No final do ano passado, Fernanda e Victor surpreenderam ao anunciarem a gestação da primeira filha, a pequena Pilar.

Fernanda Paes Leme ganha chá de bebê surpresa:

Na reta final da gravidez, a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme ganhou um chá de bebê surpresa dos amigos na tarde da última quarta-feira, 6. A famosa está à espera de sua primeira filha, que se chamará Pilar, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio, e recebeu uma festinha para celebrar a chegada da menina.

Além da decoração belíssima em tons de branco e amarelo, os convidados da festinha, organizada pela atriz e amiga Julia Faria, aproveitaram um buffet bastante especial. Em registros compartilhados nas redes sociais, é possível perceber o quanto Fê Paes Leme ficou feliz com o presente dos amigos; veja os cliques do chá de bebê da apresentadora.