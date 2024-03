Na reta final da gravidez, Fernanda Paes Leme ganha chá de bebê surpresa

À espera de Pilar, sua primeira filha, a atriz Fernanda Paes Leme foi surpreendida por amigos com um chá de bebê especial: 'Chocada'

Na reta final da gravidez, a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme ganhou um chá de bebê surpresa dos amigos na tarde da última quarta-feira, 6. A famosa está à espera de sua primeira filha, que se chamará Pilar, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio.

Além da decoração belíssima em tons de branco e amarelo, os convidados da festinha, organizada pela atriz e amiga Julia Faria, aproveitaram um buffet bastante especial. Em registros compartilhados nas redes sociais, é possível perceber o quanto Fê Paes Leme ficou feliz com o presente dos amigos.

Em seu Instagram oficial, a apresentadora do 'Na Piscina com Fê Paes Leme', do GNT, contou que foi enganada por Julia Faria, que a fez acreditar que seria apenas uma noite de degustação para o novo restaurante de seu marido. "Estava indo jantar, quando de repente, eu ganho um chá de bebê. Estou chocada", disse ela, toda sorridente.

Julia também dividiu com os seguidores alguns registros especiais da noite: "Desejo profundamente que vocês tenham paciência, amor e muuuuuita parceria nessa caminhada que se inicia! Chegada de um filho é arrebatador, assustador, uma montanha-russa louca de sentimentos que só quem passa tem a dimensão!", escreveu a amiga de Fernanda.

E completou: "Mas também a viagem mais maravilhosa que o ser humano pode fazer! Desfrutem de mãos dadas! Pilar, titia te ama e te espera ansiosa!". A atriz Julia Faria é mãe de Cora, de dois anos, com o chef de cozinha Guto Cavanha.

Confira os registros do chá de bebê surpresa:

Fernanda Paes leme descreve reta final da gravidez

Fernanda Paes Leme está aproveitando os últimos momentos da pequena Pilar na barriga. Já na reta final da gestação, a apresentadora mostrou que nem tudo são flores e publicou registros dos momentos mais felizes aos mais difíceis do último mês.

Em uma sequência de fotos dos momentos de fevereiro, a atriz mostrou encontros com amigos, momentos escolhendo o enxoval de Pilar, sua primeira filha com Victor Sampaio, e até mesmo um clique chorando."Fevereiro passou com muitos abraços, beijos na barriga, lágrimas, hormônios, encontros, belezas, projetos… Quanta vida cabe em 29 dias", legendou Fernanda.

Nos comentários, os fãs deixaram diversas mensagens de carinho. "Que linda!", disse uma internauta. "Quanto amor", afirmou outra. "Te amo muito, já tô com saudade da barriga!!!", comentou a atriz Giovanna Lancellotti.