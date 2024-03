Na reta final, Fernanda Paes Leme mostra o barrigão 'explodindo' ao natural

Tá chegando a hora! Fernanda Paes Leme impressiona ao exibir barrigão prestes a dar à luz sua primeira filha com Victor Sampaio

Na manhã desta sexta-feira, 15, a apresentadora Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para exibir seu barrigão prestes a dar à luz sua primeira filha com o noivo, o empresário Victor Sampaio, a pequena Pilar. Na reta final da gestação, a futura mamãe impressionou os seguidores ao compartilhar um clique posando totalmente ao natural.

Através de seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora compartilhou um clique de seu ‘ensaio fotográfico’ improvisado no banheiro de casa. No registro, Fepa aparece cobrindo apenas o essencial com as mãos ao posar com o celular no espelho, enquanto exibe completamente o barrigão que carrega a primeira herdeira.

Na legenda da publicação, ela se derreteu pelo clique: “Sigo fazendo meu próprio ensaio de mó grávida”, escreveu em tom de brincadeira. Claro que os seguidores encheram os comentários de elogios de várias celebridades, que dividiram sua ansiedade pela chegada da menina. Vale mencionar que Pilar deve nascer no começo do próximo mês, em abril.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

“Linda de viver! Tenha uma boa hora minha lindeza”, desejou Claudia Raia. “Linda demais, meu Deus!”, escreveu Maria Beltrão. “Essa fase é uma delícia!!!! Como ficamos lindas grávidas, né?”, disse Carol Castro. “Lindeza”, Carla Diaz apareceu para deixar um elogio. Giovanna Antonelli, Maisa e Fernanda Rodrigues também deixaram emojis de coração.

É importante lembrar que Fernanda compartilhou que, mesmo tendo previsão para o nascimento no próximo mês, a pequena pode nascer logo: “Ela pode chegar a qualquer momento, mas ela está imensa já. Ela está com 45 cm e 2,5 kg. Ela vai segurar até abril, mas não acho que ela vai chegar até o meio, acho que vem um pouquinho antes", contou anteriormente.

Vale lembrar também que os papais de Pilar se conheceram porque o empresário é primo de uma amiga de Fernanda. Eles iniciaram o namoro em janeiro de 2021 e oficializaram a união com um pedido de casamento em maio de 2022. No final do ano passado, Fernanda e Victor surpreenderam ao anunciar a gestação da primeira filha, uma menina.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Fernanda Paes Leme conta curiosidade 'inusitada' sobre a filha:

Nesta quarta-feira, 13, Fernanda Paes Leme usou o seu Instagram para compartilhar sua reação enquanto fazia um novo ultrassom na reta final de sua gravidez. A apresentadora se surpreendeu com uma revelação "inusitada" sobre a filha, Pilar: que mesmo ainda dentro da barriga, já tem bastante cabelo e não deve puxar o papai nesse quesito,