Fabiana Justus se derrete ao completar 36 semanas de gestação: "Mamãe ama tanto"

A influenciadora digital Fabiana Justus encantou os seguidores das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 24, ao compartilhar duas fotos exibindo o barrigão de grávida. Ela está à espera do terceiro filho, que se chamará Luigi.

Na foto publicada no feed do Instagram, a empresária surge usando um top branco, deixando o barrigão em destaque. A filha de Roberto Justus completou 36 semanas de gestação no último sábado, 22, e se derreteu ao dividir o registro.

"A foto que eu posto todo sábado, dia que completo as semanas da gravidez, veio hoje porque eu não estava em casa no dia! Só pra registrar a barriga de 36 semanas! (Hoje 36 semanas e 2 dias). A mamãe aqui ama tanto esse barrigão #36semanas", disse ela na legenda da publicação.

Fabiana, vale lembrar, é mãe das gêmeas Chiara e Sienna, que estão com quatro anos, fruto de seu relacionamento com Bruno D'ancona. Recentemente, a influencer precisou passar por uma cirurgia após ser diagnosticada com uma hérnia umbilical, e tranquilizou os seguidores.

"Uma foto só pra registrar as nossas carinhas de felicidade de quando subi da cirurgia da hérnia umbilical e tinha dado tudo certo! Que susto né?! Obviamente ninguém quer operar grávida por mais simples que seja o procedimento. Nem preciso dizer o quanto fiquei nervosa antes, e aliviada depois que acordei e vi que estava tudo certo, cirurgia resolvida e Luigi firme e forte na barriga!", celebrou ela em um trecho.

Confira as fotos:

Fabiana mostra closet grifado

A empresária e influenciadora digital Fabiana Justus deixou seus fãs verdadeiramente boquiabertos ao apresentar um cantinho prá la de especial em sua mansão, em São Paulo. É que ela aproveitou o dia livre para organizar o closet na companhia de uma perosnal organaizer e surpreendeu a todos com o luxo do espaço.

"Seguinte gente, eu tenho aquele princípio de tirar coisas do meu armário para renovar a energia e tudo mais, como eu já estava enrolando para fazer isso, eu chamei uma ajuda muito especial, muito importante, porque tem coisas que a gente fica apegada e não quer tirar, então eu vou fazer um mega desapego em breve", início ela ao mostrar a coleção de sapatos, bolsas grifadas e diversos looks que não estavam cabendo no armário.