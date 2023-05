Fabiana Justus mostra closet completamente grifado e choca: "Não cabe mais nada"

SONHO! Filha de Roberto Justus, Fabiana Justus impressiona ao mostrar closet completamente grifado; veja

A empresária e influenciadora digital Fabiana Justus (36) deixou seus fãs verdadeiramente boquiabertos no início da tarde desta terça-feira, 17, ao apresentar um cantinho prá la de especial em sua mansão, em São Paulo. É que ela aproveitou o dia livre para organizar o closet na companhia de uma perosnal organaizer e surpreendeu à todos com o luxo do espaço.

"Seguinte gente, eu tenho aquele príncipio de tirar coisas do meu armário para renovar a energia e tudo mais, como eu já estava enrolando para fazer isso, eu chamei uma ajuda muito especial, muito importante, porque tem coisas que a gente fica apegada e não quer tirar, então eu vou fazer um mega desapego em breve", iníciou ela.

Nas redes sociais, a primogênita de Roberto Justus (67) gravou uma série de Stories no Instagram mostrando cada detalhe do cômodo chiquérrimo e deixou os seguidores com aquela invejinha. Nas imagens, a musa mostrou a coleção de sapatos, bolsas grifadas e diversos looks que não estavam cabendo no armário.

"Olha a situação que está meu closet gente, tem um monte de cpisa pendurada que não cabe mais que eu preciso tirar coisa para caber, sapato fora porque não cabe mais... Essas roupas todas não estão cabendo", completou ela ao mostrar o cômodo lotado de peças.

VEJA OS STORYS DE FABIANA JUSTUS:

Filha mais velha de Roberto Justus exibe a barriga de grávida e encanta: "Tão linda!"

Na última semana, Fabiana Justus encheu seu feed de amor ao dividir os cliques do barriga de grávida ao completar 23 semanas de gestação. “23 semanas de Luigi”, escreveu a mamãe coruja, com orgulho, na legenda da imagem.

Os seguidores exaltaram a beleza de Fabi durante a gestação. "Você está tão linda e plena, transmite pelo olhar. Parabéns pela família linda", "Voê é linda, mas grávida ficou ainda mais... Parabéns", "Mamãe mais linda desse mundo, sorte das pitucas e do pituco!", "Está belíssima, Fabi!", "Muito maravilhosa", babaram alguns.