Ex-mulher de Projota, Tamy Contro exibe primeiras fotos com o filho recém-nascido

Ex-mulher de Projota, Tamy Contro fala sobre o parto do segundo filho, Otto: 'Estou muito feliz, mas muito cansada'

Ex-mulher do cantor Projota, Tamy Contro surpreendeu seus seguidores ao compartilhar as primeiras fotos com o filho recém-nascido, Otto. O bebê nasceu nesta segunda-feira, 3, e os pais já apresentaram o bebê nas redes sociais.

Em seu perfil, Tamy registrou momentos de carinho com o filho no colo em momentos de celebração. “Já já venho conversar com vocês sobre esse parto lindo que eu tive. Estou muito feliz mas muito cansada. Estou bem adrenalizada, então não estou conseguindo dormir. Ao contrário desse menininho, que só quer saber de cama. Ambos estamos bem, graças a Deus”, disse ela, e completou: “Te amo Otto, obrigada por tanto”.

No feed do Instagram, ela compartilhou uma foto com o filho e voltou a falar de sua alegria. “Otto já está em meus braços, eu nem sei como agradecer a Deus por tanto, amém vida”, afirmou.

Por sua vez, Projota também já compartilhou as suas fotos com o filho no colo. "Otto nasceu junto ao sol, as 06:05 da manhã. Tao sereno que até faz a gente desacreditar de signos, pois eu jamais vi tamanha tranquilidade num ariano. Ariano como seu pai. E eu sou seu pai… cabe um mundo nessas palavras. Que seja feliz, que seja sonhador, que seja corajoso, que mesmo diante de todos os obstáculos que virão, que seja você Otto… “Mas se você torcer pro Santos vai ser foda!…”", afirmou ele.

Os dois já são pais de uma menina, Marieva, de 3 anos. O bebê Otto veio ao mundo após a separação dos pais. Projota e Tamy terminaram o casamento durante a gestação dela.

