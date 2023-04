Ex-BBB Tina Calamba emociona ao comentar sobre maternidade

A participante do BBB 23 Tina Calamba comentou em suas redes sociais sobre seu papel como mãe e emocionou os seguidores

Neste domingo, 23, Tina Calamba encantou seus seguidores ao compartilhar um texto em seu Instagram falando sobre a maternidade.

A ex-BBB além do texto, publicou uma linda foto com suas duas filhas. A mais velha, Raquel, aparecia na frente da mãe e a mais nova, Alana, estava no colo da modelo.

“Quando você se torna mãe, você precisa assumir infinitas responsabilidades, sem nenhum manual de instrução sobre a maternidade”, começou comentando a participante do BBB 23.

Tina falou sobre sua experiência como mãe: “Por isso aprendi que a qualidade da memória que você gera através das experiências que você proporciona aos seus filhos determina a qualidade do seu relacionamento com eles”.

“E essas memórias serão a base que eles terão de referência para a construção de uma família futura”, adicionou a influenciadora.

Nos comentários, a colega de confinamento de Tina no BBB 23, Paula Freitas reagiu à postagem e escreveu: “Isso é poder”.

Os seguidores de Tina adoraram o texto e a foto da mãe com as filhas. “Que foto linda e representativa. Você transmite luz e sabedoria rainha”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Você já é maravilhosa, mas suas filhas te iluminam ainda mais”.

