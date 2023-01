Ex-BBB Isabella Cecchi encanta ao surgir agarradinha com a filha: "Fortalecer o vínculo"

A ex-BBB Isabella Cecchi deixou os fãs encantados ao compartilhar um clique com a filha, Beatriz, no colo

Na tarde desta sexta-feira, 27, Isabella Cecchi encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique da filha, Beatriz, fruto de seu relacionamento com Pedro Orduña.

A ex-BBB, que revelou recentemente que a menina foi diagnosticada com bronquiolite, surgiu com a menina em seu colo e aproveitou para falar sobre as descobertas da maternidade.

Ela contou aos fãs que descobriu o termo 'exterogestação', utilizado para descrever o período gestacional fora do útero, ou seja, nesse período, os pais precisam tentar recriar o ambiente uterino fora do corpo da mulher para aumentar o conforto do bebê recém-nascido.

"Você já ouviu falar em exterogestação? Essa teoria defende que os três primeiros meses do bebê são, na verdade, o quarto trimestre de gravidez. Seria como se o recém-nascido continuasse sendo gestado fora do útero. Dessa forma, precisamos facilitar a adaptação do bebê ao mundo externo, pois ele ainda 'não sabe' que nasceu", contou a estudante de medicina.

Em seguida, Isabella seguiu explicando o termo. "Não é exatamente recriar o útero fora do corpo, mas tentar uma transição e manter alguns cuidados que ele tinha na gestação sem um corte tão abrupto, o que prejudica a segurança e a confiança dessa pessoa na vida adulta."

"Ao meu ver, a melhor forma disso ocorrer é por meio da presença materna, dando colo, aconchego, toque, ofertando o seio, permitindo o contato pele a pele dos dois, para criar e fortalecer o vínculo com este bebê", completou.

Os fãs se derreteram com o momento mãe e filha. "Melhor fase! A mais difícil também, mas é a que mais curtimos ficando agarradinhas ao nosso baby", disse uma seguidora. "Fofas demais", comentou outra. "Duas princesas lindas", comentou mais uma.

