Ex-ator mirim, Pedro Malta descobre o sexo do primeiro filho

Menino ou menina? Ex-ator mirim Pedro Malta mostra o chá revelação para descobrir o sexo do primeiro filho com Fernanda Malta

CARAS Digital Publicado em 10/10/2022, às 08h08

O ex-ator mirim Pedro Maltaserá papai pela primeira vez e já descobriu se terá um menino ou uma menina. A esposa dele, Fernanda Malta, está grávida do primeiro filho do casal e eles fizeram um chá revelação no último final de semana com a presença de amigos e familiares.

Nas redes sociais, ele mostrou as fotos da decoração do evento e anunciou que será pai de um menino! Na legenda, o rapaz comemorou a novidade em sua vida.

"É emocionante compartilhar com vocês uma notícia como essa, capaz de transformar minha vida e de @fernandalmalta para todo o sempre… tcham tcham tcham… SIM, SEREMOS PAI DE MENINO!!!", disse ele.

E completou: "Nosso filho, já tão amado e querido, está a caminho e nos mal podemos esperar para apresentar esse mundão inteiro pra ele - que traga com ele toda a felicidade e bençãos possíveis!! Nanda meu amor, obrigado por essa alegria imensurável e vamos juntos na missão de criar essa vidinha com tudo que temos de melhor!".

Vale lembrar que Pedro Malta e Fernanda Lacerda se casaram em maio de 2021. Longe da TV, o rapaz estudou Rádio e TV para trabalhar por trás das câmeras.

Confira o post de Pedro Malta sobre o chá revelação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Malta (@peumalta)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!