Ex-ator mirim Pedro Malta anuncia que será pai pela primeira vez

04/08/2022

O ex-ator mirim Pedro Malta (27) será papai pela primeira vez! Nesta quinta-feira, 4, ele anunciou que a esposa, Fernanda Lacerda, está esperando o primeiro filho do casal. Nas redes sociais, o rapaz mostrou fotos ao lado da esposa e segurando itens de bebê.

Assim, na legenda, ele contou sobre a ansiedade para a chegada do filho. "Hoje eu quero compartilhar com vocês aquele que já é um dos dias mais importantes da minha vida. Ainda não é O mais importante porque ele ainda está por vir - em alguns meses, na verdade. Desde que eu soube que você estava vindo, fiquei sem dormir de tanta ansiedade e felicidade, mas já sonhando acordado com sua chegada", disse ele.

E completou: "Desde que me vi imaginando - e entendendo - o privilégio que seria te ter em meus braços, passo a esperar cada dia, cada minuto e segundo com toda a vontade que existe dentro de mim de apresentar esse mundão a você. Falando em mundo, levanto-me e deito-me com a tranquilidade de saber que quem te trará até ele é a mulher que amo com toda a minha vida, por todas as vidas. Chega logo, que meu coração já esta em festa como se você já estivesse aqui. Obrigado Fernanda por dividir comigo esse pedacinho de amor infinito. Eu te amo tanto que esse sentimento nem cabia mais em mim: tivemos que gerar outro CPF pra dividir comigo kkk".

Vale lembrar que Pedro Malta e Fernanda Lacerda se casaram em maio de 2021. Longe da TV, o rapaz estudou Rádio e TV para trabalhar por trás das câmeras.

