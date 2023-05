Evelyn Regly deixa a maternidade com a filha recém-nascida, Alana

Na tarde desta terça-feira, 2, Evelyn Regly mostrou o rosto da filha na saída da maternidade no Rio de Janeiro ao lado do marido, Diego Cabral

A influenciadora digital Evelyn Regly já está em casa com a sua filha recém-nascida, Alana. As duas deixaram a maternidade nesta terça-feira, 2, no Rio de Janeiro e foram fotografadas na saída do local ao lado marido dela, Diego Cabral.

Evelyn deu à luz no dia 27 de abril, às 22h24. A bebê nasceu de 38 semanas, com 3,719 kg e 51 cm. Na saída da maternidade, a mamãe usou um vestido rosa soltinho e a bebê usou um look branco com um laço rosa na cabeça.

Evelyn e Diego já são pais de um menino, Lucas, de 3 anos. Antes do nascimento da filha, a influencer contou que engravidou por meio da fertilização in vitro por complicações em gestações ectópicas que teve e que nas últimas semanas, precisou entrar em fase de repouso para garatir um melhor desenvolvimento da filha. "Tive um sentimento de perda muito grande, de medo. Mas, ao mesmo tempo, tive uma força muito grande ao expor minha luta na internet", contou.

Fotos: Victor Chapetta - Agnews

Detalhes do período de Evelyn Regly na maternidade

Nas redes sociais, Evelyn Regly compartilhou detalhes dos primeiros dias com a filha recém-nascida na maternidade e também mostrou a decoração do quarto para receber as visitas.

