Evelyn Regly revela decisão em fotos na reta final da gravidez: 'Não sou eu'

Em entrevista à CARAS Brasil, Evelyn Regly contou os desafios da gestação de Alana e como a equilibrou com o trabalho

Na reta final de sua segunda gravidez, a influenciadora digital Evelyn Regly (39) decidiu mostrar a gestação real, com todos os perrengues e mudanças no corpo. Com ensaios fotográficos inspirados em Rihanna e Kim Kardashian, a maquiadora optou pelas fotos sem edição em seu corpo e também decidiu compartilhar a história de suas três perdas gestacionais antes de engravidar de Alana.

Casada desde 2011 com Diego Cabral (36), Evelyn Regly já é mãe de Lucas (3). Para a gravidez de sua segunda filha, a influenciadora conta que precisou realizar uma fertilização in vitro por complicações em gestações ectópicas que teve e que nas últimas semanas, precisou entrar em fase de repouso para garatir um melhor desenvolvimento da filha.

Em entrevista à CARAS Brasil, ela afirma que um dos momentos mais difíceis foi ao descobrir que não poderia mais engravidar com os métodos naturais. "Tive um sentimento de perda muito grande, de medo. Mas, ao mesmo tempo, tive uma força muito grande ao expor minha luta na internet", completa durante a conversa.

A influenciadora ainda afirma que se sentiu motivada a compartilhar fotos sem edições em seu corpo, para mostrar para as fãs e seguidoras a realidade de sua gravidez e quebrar a pressão estética que surge sob as mulheres para voltar ao corpo antes de engravidar. Evelyn diz que ao ver as fotos editadas, amou o resultado, mas pensou: "Não sou eu".

"A verdade é que todo mundo está bonito na internet. Posso não estar com estrias visíveis na barriga, mas eu tive na bunda. Queria deixar isso claro, que eu engordei 15kg, tive celulite e estria". Além disso, ela também deixou claro que não parou de trabalhar enquanto estava grávida de sua segunda filha, continuando a publicar em suas redes e também a gravar o VacaCast, seu podcast.

Evelyn conta que o início da gravidez foi o momento mais difícil em relação ao trabalho, já que sentia muito cansaço. Porém, conseguiu manter o ritmo e ainda deixou programas e conteúdos pré-gravados, já que imaginava que precisaria entrar em fase de repouso na parte final da gestação de Alana.

Além do trabalho, ela conta que precisou conversar com seu primeiro filho, Lucas, para que ele entendesse que ganharia uma irmã. "Teve aquela fase do início de resistência e ciúmes, mas agora ele está super ansioso. Esses dias ele falou: 'Mamãe, quero ver o rosto da minha irmã, ela está demorando muito'. E agora ele está cuidando de mim."

Para o futuro pós-gravidez, a influenciadora digital conta que não pretende parar de trabalhar em casa, mas irá evitar projetos externos até Alana ter tomado todas as vacinas. Sem dar muitos detalhes, ela assegura que estão por vir novos produtos de sua linha de maquiagem, a Evelyn Regly Beaty. "Quando a bebê tiver pelo menos uns 3 meses eu vou voltar com o Podcast, mas não vou parar de trabalhar."