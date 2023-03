Gravidíssima, Evelyn Regly celebra 8 meses de gravidez no Santuário Cristo Redentor

Influenciadora Evelyn Regly está na reta final da gravidez de Alana, fruto de seu relacionamento com Diego Cabral

A influenciadora Evelyn Regly (39) decidiu comemorar os oito meses de sua gravidez de uma forma especial! Com um ensaio fotográfico sensacional no Santuário Cristo Redentor, a futura mamãe exibiu o barrigão no qual espera o nascimento de Alana, sua segunda filha do seu relacionamento com o empresário Diego Cabral. Os dois já são papais de Lucas (3).

“Dizem que segunda gestação é mais tranquila e realmente é na questão de cabeça. A gente meio que já sabe o que vem pela frente e acaba relaxando mais. Só que eu relaxei tanto que, quando vi, deixei tudo para cima da hora. Cheguei aos sete meses e praticamente não tinha feito nenhum ensaio da 'barriga' como fiz na gestação do Lucas. Então corri para fazer o máximo de ensaios que conseguisse”, comentou a influenciadora.

Evelyn Regly no Cristo Redentor - Créditos: Raquel Lucena

Infelizmente, o filho mais velho de Evelyn não pode estar presente. “Queria passar a mensagem de Deus abençoando a família que construímos. Só não ficou perfeito, porque tinha que acordar muito cedo e pelo horário não pude levar o Lucas. Mas estou orgulhosa de ter conseguido mesmo com esse barrigão gigante e pesado, ter feito todos lindas lá”, explicou Evelyn.

“Em breve farei as fotos em estúdio, daí serão as últimas fotos. Vou me jogar no universo de ‘menina’ né?! Curti muito o mundo azul de ‘mãe de menino’, mas agora quero me jogar no mundo cor de rosa”, prometeu, dando um spoiler do que vem por aí na reta final da gravidez, que ainda contará com um ensaio mostrando o barrigão em seu último momento.

Nos cliques compartilhados em seu perfil oficial no Instagram, tirados pelas lentes da fotógrafa Raquel Lucena, a influenciadora usa um top bem aberto, para deixar o barrigão de oito meses para jogo, completando o look especial com uma calça jeans. Além da beleza da mamãe, a paisagem composta pelo Cristo Redentor abrilhanta ainda mais as fotos.