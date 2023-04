Evelyn Regly anuncia o nascimento da filha e mostra as primeiras fotos da bebê

Nasceu! Evelyn Regly comemora a chegada da filha, Alana, e mostra as fotos do dia do nascimento

A influenciadora digital Evelyn Regly deu à luz Alana, sua filha com o marido, Diego Cabral. A bebê nasceu de 38 semanas em uma maternidade no Rio de Janeiro.

A chegada dela foi celebrada pelos pais com um post nas redes sociais. Eles mostraram as primeiras fotos da recém-nascida logo após o parto. “Cheguei. Após quase 30 dias da mamãe de repouso, eu vim hein, com 38 semanas. 22H24, com 3,719 kg e 51 cm”, disseram na legenda.

Evelyn e Diego já são pais de um menino, Lucas, de 3 anos.

Antes do nascimento da filha, a influencer contou que engravidou por meio da fertilização in vitro por complicações em gestações ectópicas que teve e que nas últimas semanas, precisou entrar em fase de repouso para garatir um melhor desenvolvimento da filha. "Tive um sentimento de perda muito grande, de medo. Mas, ao mesmo tempo, tive uma força muito grande ao expor minha luta na internet", contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por EVELYN REGLY 🐄 (@evelynregly)

Na reta final da gestação, ela fez um ensaio fotográfico no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e comemorou a experiência.“Dizem que segunda gestação é mais tranquila e realmente é na questão de cabeça. A gente meio que já sabe o que vem pela frente e acaba relaxando mais. Só que eu relaxei tanto que, quando vi, deixei tudo para cima da hora. Cheguei aos sete meses e praticamente não tinha feito nenhum ensaio da 'barriga' como fiz na gestação do Lucas. Então corri para fazer o máximo de ensaios que conseguisse”, comentou a influenciadora.

“Queria passar a mensagem de Deus abençoando a família que construímos. Só não ficou perfeito, porque tinha que acordar muito cedo e pelo horário não pude levar o Lucas. Mas estou orgulhosa de ter conseguido mesmo com esse barrigão gigante e pesado, ter feito todos lindas lá”, explicou Evelyn.