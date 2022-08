Influenciadora Evelyn Regly revela motivo de briga com Ludmilla

Em programa da RedeTV, influencer Evelyn Regly revela motivo de briga com a cantora Ludmilla

Redação Publicado em 17/08/2022, às 10h55

Evelyn Regly (38) marcou presença no Foi Mau, programa comandado por Maurício Meirelles na RedeTV! Durante sua participação, a influenciadora falou sobre a briga com Ludmilla(27) no passado.

Ao ser perguntada pelo apresentador do programa sobre a discussão com Ludmilla, Evelyn revelou que o motivo da falta de afinidade com a funkeira foi porque ela se recusou a tirar uma foto com sua amiga, que esteve presente em uma festa da cantora.

"Porque ela não atende os fãs, e minha briga com ela foi porque não atendeu um amiga minha que foi na festa dela", falou.

Em seguida, Evelyn também relembrou um episódio em que Ludmilla não tirou foto com um fã na praia: "Saiu aquela história da Cátia, lá da praia. O pessoal falou: 'Você é a Ludmilla?'. E ela respondeu: 'Não, meu nome é Cátia', e ela me deixou brigando sozinha. Perguntaram: 'Você está brigada com a Evelyn?' e ela falou: 'Nunca nem ouvi falar' Então eu fiquei brigando sozinha", disse Evelyn.

