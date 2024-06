Esposa de Zé Vaqueiro mostra visita ao filho caçula, internado na UTI

Esposa do cantor Zé Vaqueiro, Ingra Soares compartilhou novas fotos do filho caçula no hospital; bebê voltou para UTI há cerca de um mês

Esposa do cantor Zé Vaqueiro, a influenciadora digital Ingra Soares dividiu com os seguidores novas fotos do filho caçula, Arthur, de 10 meses. Herdeiro caçula do casal, o pequeno precisou ser internado novamente na UTI, há quase um mês, após sofrer uma parada cardíaca em casa.

Nesta quinta-feira, 13, Ingra registrou sua visita na unidade de saúde e compartilhou em suas redes sociais imagens ao lado do filho. Em uma das fotos, a mulher de Zé Vaqueiro aparece segurando a mãozinha de Arthur, que está na cama. "Eu conheço o dono da promessa", escreveu ela.

No registro seguinte, a influenciadora surge dando um beijo na bochecha do caçula. "Levanta, filho, levanta", declarou Ingra Soares, complementando com um emoji de oração. Arthur nasceu com uma malformação congênita em decorrência da síndrome da trissomia do cromossomo 13, conhecida como síndrome de Patau.

Por causa disso, ele foi levado à UTI desde que chegou ao mundo, em julho de 2023. Em maio deste ano, o filho de Zé Vaqueiro recebeu sua primeira alta hospitalar e pôde finalmente ir para casa com a família.

No entanto, no dia seguinte, ele acabou sofrendo uma parada cardíaca e precisou voltar à unidade hospitalar, onde segue internado até o momento. Recentemente, Ingra fez um desabafo a respeito do momento delicado. "A angústia da incerteza é o pior sentimento", declarou, na ocasião.

Esposa de Zé Vaqueiro com o filho - Foto: Reprodução / Instagram

Ingra manda recado para mães de filhos com síndromes raras

Com o filho de nove meses na UTI, Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, utilizou as redes sociais nesta segunda-feira, 27, para passar uma mensagem às mães de filhos com síndromes raras. Arthur, filho do casal, nasceu com síndrome de Patau, uma malformação congênita.

"Muitas mães que passaram por essa situação de uma gestação de um bebezinho com uma síndrome chegaram lá sem saber, que não resistiram, que foi muito difícil, que não tinham respostas sobre o porquê disso ter acontecido. Mães que estavam na primeira gestação e queriam comparar um diagnóstico com o outro… Falo com humildade mesmo, porque eu não tenho conhecimento profundo, assim como não existem pesquisas mais aprofundadas…", iniciou.

Na sequência, a empresária refletiu sobre a importância da sabedoria em momentos delicados como esse; confira o relato completo!