Enzo Celulari flagra a irmã caçula comendo e falando: ''Bom dia''

Ela cresceu! Enzo Celulari flagra a irmã caçula, filha de Edson Celulari com Karin Roepke, comendo sozinha e falando

O filho de Edson Celulari com Claudia Raia, Enzo Celulari, encantou ao compartilhar mais um momento da irmã caçula, Chiara, do relacionamento atual do pai com Karin Roepke. Nesta quinta-feira, 14, o jovem empresário gravou a pequena no café manhã.

Com mais de um ano de vida, a menina chamou a atenção ao surgir comendo sozinha e falando algumas palavras. Chiara então deu um show de fofura ao surgir de maiô pronta para ir à praia e pegando o iogurte com uma colher.

Ao ser questionada por Enzo Celulari, a garota falou bom dia e disse que iria para a "paia". Ela ainda contou que estava comendo tapioca e deu um sorriso fofíssimo enquanto era gravada pelo irmão na mesa.

Ainda nesta quarta-feira, 13, o filho de Claudia Raia com Edson Ceulari encantou ao compartilhar uma série de fotos da irmã caçula cheia de estilo. Além da pequena, o empresário é irmão de Sophia Raia, fruto do casamento de seus pais, e também de Luca, do relacionamento atual da mãe com Jarbas Homem de Mello.

Edson Celulari fala sobre a chegada da filha caçula em sua vida

Edson Celulari comparou a sua experiência de ser pai de dois adultos, Enzo Celulari e Sophia Raia, e também de uma bebê de quase um ano, Chiara. "O tempo passou, o mundo se modernizou, algumas coisas retrocederam, mas em relação à paternidade o mais importante é o olhar. Chiara pega um mundo diferente, mas o mesmo olhar atento do pai. Preciso me debruçar igual para tentar ajudar, porque nem sempre a gente consegue, mas temos que tentar prepará-los para enfrentar a vida.Muda o tempo, mas a paternidade continua sendo a mesma, com atenção e particularidade", disse ele à Revista CARAS.

"Estava com muita expectativa antes de o Enzo nascer e bateu uma insegurança, mas quando o peguei no colo sabia como fazer aquilo com naturalidade... Gosto da função de ser pai. E não é simples, porque tem a parte da disponibilidade física, tempo, paciência, repetição e, aos 64, não será diferente. Sou mais seguro como pessoa, mas como pai me sinto igual", declarou.

Por fim, ele contou sobre a personalidade da filha caçula. "Ela é comilona e tem um diálogo constante com o leite da mãe. É simpática, tem empatia, percebe as pessoas ao seu redor, é muito curiosa e tem opinião forte. Ela é pisciana, como o pai!", afirmou.