Enzo Celulari mostra fotos fofíssimas da irmã, Chiara: ''Sem condições''

Enzo Celulari mostra Chiara, filha de Edson Celulari com Karin Roepke, toda estilosa e explode o fofurômetro

O filho de Claudia Raia com Edson Celulari, Enzo Celulari, encantou seus seguidores nesta quarta-feira, 13, ao compartilhar novas fotos de sua irmã caçula, Chiara, fruto do casamento atual do pai com Karin Roepke.

Cheia de estilo, a pequena, de um ano, roubou a cena ao aparecer usando desde um look mais clássico até um mais casual com óculos escuros. Sorridente, Chiara passou dos limites da fofura ao exibir todo seu charme nos registros.

"Te amo, coisinha", declarou-se Enzo Celulari ao revelar os cliques encantadores da irmã caçula por parte de pai. Nos comentários, os internautas também babaram pela bebê. "Sem condições", escreveram. "Que coisa mais, meu deus", exclamaram outros.

É bom lembrar que além de Chiara, o empresário é irmão de Sophia Raia, fruto do casamento de Edson Celulari com Claudia Raia, e também de Luca, do relacionamento atual da mãe com Jarbas Homem de Mello.

Em fevereiro deste ano, a pequena ganhou um festão com tema de circo para celebrar seu primeiro ano de vida.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Enzo Raia Celulari (@enzocelulari)

Edson Celulari fala sobre a chegada da filha caçula em sua vida

Edson Celulari comparou a sua experiência de ser pai de dois adultos, Enzo Celulari e Sophia Raia, e também de uma bebê de quase um ano, Chiara. "O tempo passou, o mundo se modernizou, algumas coisas retrocederam, mas em relação à paternidade o mais importante é o olhar. Chiara pega um mundo diferente, mas o mesmo olhar atento do pai. Preciso me debruçar igual para tentar ajudar, porque nem sempre a gente consegue, mas temos que tentar prepará-los para enfrentar a vida.Muda o tempo, mas a paternidade continua sendo a mesma, com atenção e particularidade", disse ele à Revista CARAS.

"Estava com muita expectativa antes de o Enzo nascer e bateu uma insegurança, mas quando o peguei no colo sabia como fazer aquilo com naturalidade... Gosto da função de ser pai. E não é simples, porque tem a parte da disponibilidade física, tempo, paciência, repetição e, aos 64, não será diferente. Sou mais seguro como pessoa, mas como pai me sinto igual", declarou.

Por fim, ele contou sobre a personalidade da filha caçula. "Ela é comilona e tem um diálogo constante com o leite da mãe. É simpática, tem empatia, percebe as pessoas ao seu redor, é muito curiosa e tem opinião forte. Ela é pisciana, como o pai!", afirmou.