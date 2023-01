Em Dubai, Sabrina Petraglia mostra comemoração do nono mês do filho caçula: "Preparado pelos irmãos"

A atriz Sabrina Petraglia encantou ao mostrar os detalhes da comemoração do nono mês do filho caçula, Léo

Nesta sexta-feira, 13, Sabrina Petraglia (39) encantou os seguidores das redes sociais ao dividir os detalhes da festa intimista de mesversário do filho caçula, Léo.

A atriz, que se mudou para Dubai recentemente, contou que os filhos mais velhos, Gael (3) e Maya (1), ajudaram a preparar a comemoração de nove meses do irmão.

Nas imagens publicadas no Instagram, a mulher de Ramón Velázquez mostrou que eles aproveitaram as caixas da mudança como decoração, deixando ela colorida e com a frase: 'Léo 9 meses'. Os filhos mais velhos da atriz surgiram dentro das caixas, enquanto o pequeno ficou sentado com o seu bolo todo enfeitado.

Ao dividir os registros, a mamãe falou sobre a felicidade de viver esses momentos em família. "Mêsversário de 9 meses do Léo - preparado pelos irmãos com muita união, alegria e criatividade! O melhor da vida é estarmos juntos e comemorar. É muito amor e muita fofura", celebrou Sabrina na legenda da publicação.

Confira as fotos da comemoração do mesversário do filho de Sabrina Petraglia:

Mudança para Dubai

Na última quarta-feira, 11, Petraglia falou sobre a mudança para Dubai nas redes sociais. A atriz postou um vídeo com os detalhes da mudança e confessou que iria vivier a 'experiência mais desafiadora' da sua vida.

"Chegou o grande dia! Embarcamos para Dubai para uma das experiências mais desafiadoras de nossas vidas! Como já postei aqui antes, vamos morar em Dubai. Já falávamos em morar fora e expandir nossa visão de mundo diante de uma nova cultura, de uma nova língua… E, com o trabalho do Ramon, tivemos essa oportunidade de vir pro oriente médio... Estou com frio na barriga, mas feliz de poder viver algo tão diferente", escreveu ela em um trecho da postagem.

