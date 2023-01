Sabrina Petraglia se muda para fora do país com a família: ''Frio na barriga''

Atriz Sabrina Petraglia embarca para Dubai ao lado do marido, Ramón Velázquez, e dos três filhos do casal, Gael, Maya e Léo

Chegou o dia! A atriz Sabrina Petraglia (39) embarcou para Dubai com a família. Nas redes sociais, nesta quarta-feira, 11, ela compartilhou um vídeo mostrando a mudança.

A artista, longe das novelas desde Salve-se Quem Puder (2020), se mudou com o marido, o engenheiro Ramón Velásquez, e os três filhos, Gael, de 3 anos de idade, Maya, de 2, e Léo, de apenas 8 meses. Ramón vai trabalhar no país.

No registro, Sabrina exibiu imagens da saída do Brasil, durante a viagem de avião que durou 14 horas, até a chegada em Dubai.

"Chegou o grande dia! Embarcamos para Dubai para uma das experiências mais desafiadoras de nossas vidas! Como já postei aqui antes, vamos morar em Dubai. Já falávamos em morar fora e expandir nossa visão de mundo diante de uma nova cultura, de uma nova língua… E, com o trabalho do Ramon, tivemos essa oportunidade de vir pro oriente médio", começou escrevendo no Instagram.

Sem data de volta, a famosa afirmou que continuará atuando e que retorna ao Brasil se tiver algum trabalho. "Vou mostrar por aqui tudo dessa nova fase. Estou com frio na barriga, mas feliz de poder viver algo tão diferente. Pra quem anda me perguntando, vou continuar atuando e volto para o Brasil quando chegar meu próximo trabalho nas telinhas ou… quando o verão de 50 graus dominar por aqui!", brincou.

"Agora, aperte o play e acompanhe nossa divertida e cansativa viagem de ida para Dubai. Pegamos um voo direto com 3 bebês: Gael, Maya e Léo. Vovó Silvia foi a bordo com a gente e ajudou demais. Me contem o que mais querem ver/saber daqui. Vou adorar desvendar coisas novas com vocês", finalizou ela.

Confira o vídeo de Sabrina Petraglia embarcando para Dubai com a família:

Sabrina Petraglia mostra preparativos para mudança

Sabrina Petraglia está de mudança de São Paulo para Dubai. Recentemente, a atriz mostrou nas redes sociais um vídeo com tudo pronto para a viagem, que não tem prazo de volta. Ela decidiu se mudar para apoiar o marido que vai trabalhar no país.

"Organizando nossa mudança para Dubai! Olha só a bagunça que ficou por aqui (risos)… Desde que o ano virou e assim que as crianças pegam no sono, aproveito para encaixotar todas as nossas coisas. Mas também acho importante eles participarem desse momento, escolher quais brinquedos querem levar, montar um pouquinho da mala, mesmo que seja no meio dessa bagunça toda! Fica até divertido acompanhar", declarou ela na legenda do post.

