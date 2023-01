Sabrina Petraglia mostra preparativos de mudança para fora do país sem prazo para volta: “Bagunça”

A atriz Sabrina Petraglia vai acompanhar o marido com os três filhos para os Emirados Árabes

Sabrina Petraglia vai se mudar de São Paulo para Dubai no início deste ano. Nesta terça-feira (3), a atriz mostrou nas redes sociais um vídeo com tudo pronto para a viagem, que não tem prazo de volta. Ela decidiu se mudar para apoiar o marido que vai trabalhar no país.

"Organizando nossa mudança para Dubai! Olha só a bagunça que ficou por aqui (risos)… Desde que o ano virou e assim que as crianças pegam no sono, aproveito para encaixotar todas as nossas coisas. Mas também acho importante eles participarem desse momento, escolher quais brinquedos querem levar, montar um pouquinho da mala, mesmo que seja no meio dessa bagunça toda! Fica até divertido acompanhar", declarou ela na legenda do post

Casada com o engenheiro Ramón Velásquez, que trabalha em uma empresa de leasing de aeronaves, a atriz soube em outubro que o marido tinha sido convidado para assumir uma grande posição em Dubai.

