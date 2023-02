Eliezer esclarece decisão de não colocar seu sobrenome na filha com Viih Tube: "Partiu de mim"

Revelação foi feita por Eliezer nas redes sociais; ele também falou sobre o significado

Eliezer (33) explicou o motivo de ter abdicado de colocar o seu sobrenome na filha, Lua, que espera com Viih Tube (22).

O nome completo do ex-BBB é Eliezer do Carmo Neto, enquanto o de Viih Tube é Vitória de Felice Moraes.

Em um texto publicado nas redes sociais, ele contou que a bebê terá apenas o registro da mãe, e que os dois concordaram que é "forte como está".

"Essa foi uma decisão que partiu de mim. A Viih até insistiu que eu colocasse, mas o nome dela será Lua Di Felice, que significa 'Lua de Felicidade'. O meu sobrenome no meio ia 'cortar' e no final o 'de felicidade' ou 'Di Felice' ia virar coadjuvante, já que a regra é sempre o primeiro e o último sobrenome. E é isso. Para mim, o nome é lindo e forte do jeito que está, e eu sou total desapegado com 'ah, mas não tem o meu sobrenome'", explicou ele.

O casal anunciou a gravidez em setembro de 2022. Desde então, eles têm compartilhado com os seguidores a evolução da gestação.

Nos últimos dias, Eli disse que após anunciar que seria pai, sofreu uma série de ataques nas redes sociais, o que o fez ter alopecia.

Eliezer revelou que sofreu com alopecia, condição que causa perda de cabelo, após receber ataques na internet ao divulgar que seria pai.

O influenciador mostrou detalhes do couro cabeludo e abriu o coração sobre seu psicológico após o momento delicado.

“A gente nunca imagina o impacto que as palavras têm na vida dos outros. Tem muita gente que fala só pelo prazer de estar destilando ódio. Mas está tudo bem, meu cabelo já cresceu. Já melhorei e evoluí. Foi difícil segurar a barra. A gente tinha acabado de anunciar a gravidez, a Viih estava muito frágil também e ficou muito mal também”, contou.