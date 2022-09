Viih Tube mostra o momento em que descobriu a primeira gravidez

Após anunciar que está grávida de Eliezer, influenciadora Viih Tube posta vídeo e exibe a reação ao ver o teste positivo

Após anunciar que está grávida, a influencer Viih Tube (22) compartilhou com os fãs o momento em que descobriu a gestação!

Na terça-feira, 20, a loira revelou que está esperando o primeiro filho com o namorado, Eliezer (32). Depois da novidade, a jovem mostrou, nesta quarta-feira, 21, sua reação ao ver o teste de gravidez positivo em vídeo publicado em seu canal no YouTube.

"Vou tentar não chorar. Ontem anunciei que estou grávida com o Eli. Primeiro queria agradecer a todos os comentários positivos, todo mundo que mandou boa energia... Eu vou chorar... Queria agradecer de coração por vocês terem recebido meu bebê bem. Isso não tem preço para mim, principalmente aqui no YouTube, onde eu comecei. Desde os meus 12 anos, tem gente que está comigo aqui desde essa época!", começou falando. "Eu tava com medo do anúncio, não sabia como vocês iam receber a notícia... A energia boa de vocês já me salvou em diversos momentos", confessou.

Em seguida, a famosa comentou sobre a ida ao médico antes da descoberta e admitiu que foi um susto. "Muito obrigada! Não tem preço cada pessoa que desejou saúde, amor, que o filho é uma bênção. Já consigo ter um instinto bem leoa. Eu só choro, choro o tempo todo. Esse vídeo é para eu mostrar para vocês o dia que eu fiz o teste. Já fui fazer o teste com um motivo, a médica viu que meu útero estava muito grande que poderia ser um cisto ou um neném. Fui me queixando de dor, principalmente quando tinha relação sexual com o Eli (...) Quero mostrar a minha maternidade da forma mais real. Esse momento acho especial mostrar para vocês, porque não foi um mar de rosas. Foi um susto, eu não conseguia olhar o teste. Tomo anticoncepcional desde os meus 15 anos".

"Minha reação não foi a mais linda de assistir, mas é a verdade. Foi minha reação verdadeira, foi como foi. É o vídeo real... Mesmo ele não sendo um mar de rosas, ele é especial para mim, porque foi o momento que, a partir dali, mudou a minha vida".

"O do Eli começou a mudar a partir de um outro momento que eu vou por aqui para vocês também, quando a ficha dele caiu. Porque eu vi o exame e entendo um pouco mais que ele e sei que exame de farmácia é muito difícil falhar, um falso positivo, eu já vi que estava grávida e a partir dali minha ficha começou a cair aos poucos. A dele só caiu quando eu fiz o exame de sangue, até por conta da minha anemia também, para saber se eu estava anêmica ou não. E aí que confirmou a gravidez com o hormônio beta HCG. Aí a ficha dele caiu e ele caiu aos prantos e começou a entender o que tava acontecendo", recordou Viih Tube.

Em seu feed no Instagram, a ex-sister, participante do BBB 20, compartilhou um vídeo reunindo alguns momentos da descoberta da gravidez. Nas imagens, é possível ver a reação do pai dela, Fabiano Moraes, além de ultrassom do bebê e momento fofo ao lado de Eli. "Alguns momentos que já vivemos juntos meu pacotinho", escreveu Viih Tube ao legendar a postagem.

Vale ressaltar que Viih Tube e Eliezer oficializaram o namoro em agosto deste ano durante viagem para Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo.

Confira o vídeo de Viih Tube descobrindo a primeira gravidez:

Eliezer flagra Viih Tube chorando após anúncio de gravidez

Na terça-feira, 20, o ex-BBB Eliezer flagrou sua namorada e agora mamãe de seu bebê Viih Tube aos prantos após o casal ter anunciado a gravidez da youtuber na internet. De acordo com o designer, essa é a cena mais comum, pois ela chora o dia todo. “Olha como que chora, chora o dia todo”, brincou Eli ao filmar a influenciadora com o rosto encharcado de lágrimas. Nas gravações, Viih Tube não sabia se chorava, ria ou fazia carinho em seu cachorro.

