Ele cresceu! Filho de Viviane Araújo surge 'grandão' em novas fotos: ''Lindo''

Filho de Viviane Araújo surge fazendo caras e bocas tomando sol e dá show de fofura

O filho de Viviane Araújo (48), Joaquim, de seis meses, chamou a atenção ao surgir fazendo caras e bocas em novas fotos compartilhadas pela mãe nesta quarta-feira, 05. Em sua rede social, a musa de Carnaval exibiu o herdeiro tomando sol e impressionou ao mostrar como ele está grande.

Sentado em uma cadeirinha de bebê, o menino, fruto de seu casamento com Guilherme Militão (34), apareceu fazendo caras e bocas ao receber a luz do sol em seu rostinho ainda com sono.

"Pegando um solzinho e fazendo charminho pra minha mamãe", babou Viviane Araújo ao registrar o momento fofo de Joaquim logo de manhã.

Nos comentários da publicação, os internautas também se derreteram com o garoto. "Aí que amor", escreveu Taís Araújo (44). "Muito lindo", elogiaram os fãs. "Coisa mais linda", escreveram outros.

Nos últimos dias, Viviane Araújo celebrou a chegada de seus 48 anos. A atriz comemorou a data em um momento intimista ao lado do marido e do filho em casa. Além disso, ela fez um festão luxuoso para seu aniversário.

Veja as fotos do filho de Viviane Araújo:

Viviane Araújo encanta com festinha de 6 meses do filho

A atriz Viviane Araújo parou o Instagram ao compartilhar alguns registros fofos da celebração de seis meses de vida de seu primogênito, Joaquim.

A festinha teve como tema o fundo do mar e tanto a decoração, quanto a roupinha de Joaquim foram personalizadas para a ocasião, que foi celebrada com simplicidade em casa. Vestido com trajes de banho, incluindo um chapeuzinho, o bebê deu um show de fofura ao surgir ao lado dos papais babões, que encomendaram um bolinho especial para comemorar o meio ano de vida do pequeno.

Viviane se derreteu ao legendar a publicação com os cliques fofos: “6 meses do nosso infinito amor, Joaquim! Que Deus abençoe você, meu filho”, escreveu e marcou o amado, que mantém seu perfil na rede social privado.

