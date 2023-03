Viviane Araujo encanta ao posar coladinha com o filho: ''A carinha do papai''

Atriz Viviane Araujo compartilha novo clique fofíssimo com o filho Joaquim, de seis meses, do casamento com Guilherme Militão

A atriz Viviane Araujo (47) encheu seu feed de amor na manhã desta segunda-feira, 20, ao compartilhar um clique inédito com seu filho Joaquim!

Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, a mamãe coruja surgiu com o pequeno, de apenas seis meses, fruto de seu casamento com o empresário Guilherme Militão, no colo. Sem maquiagem, a famosa posou com um sorriso no rosto, grudadinha com o bebê, que esbanjou fofura ao aparecer usando uma touca preta e vermelha.

"Bom dia com muito amor!!! Q tenhamos uma semana abençoada!", escreveu Vivi Araujo ao legendar a publicação, recebendo muitos elogios dos seguidores. Eles ainda ficaram impressionados e destacaram a semelhança do bebê com o pai e também com a mãe.

"Joaquim tá uma fofura", "A carinha do papai hein", "Agora tá ficando uma mistura de papai e mamãe", "Eu tô muito parecido com minha mamãe. Olha esse olhar", "Que lindos", "Deus abençoe grandemente sua família. Seu filho é um lindo príncipe", se derreteram os fãs nos comentários.

Confira a foto de Viviane Araujo com o filho Joaquim:

Viviane Araujo esbanja beleza natural ao surgir sem maquiagem

A atriz e dançarina Viviane Araújo compartilhou um vídeo sem maquiagem e impressionou os seguidores ao exibir toda sua beleza natural.

Em um registro sem nenhum filtro, a mãe de Joaquim, de apenas 06 meses, deu o que falar na web ao mostrar o processo de transformação. Na legenda da publicação, a beldade escreveu: "Job de hoje!”, escreveu ela.

Vale lembrar que recentemente Viviane impressionou com seu físico mais sequinho como rainha de bateria do Salgueiro. A atriz revelou que eliminou 4 kg em menos de um mês para o momento tão esperado.

