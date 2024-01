Ele cresceu! Filho caçula de Claudia Raia dá seus primeiros passos

Assista ao vídeo do filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello dando seus primeiros passos antes de completar 1 ano de idade

A família da atriz Claudia Raia tem uma novidade: o filho caçula dela, Luca, já está andando! Com apenas 11 meses de vida - ele completará 1 ano em 12 de fevereiro -, o bebê já saiu andando na área externa da casa da família e o momento foi registrado pelo pai coruja, o ator Jarbas Homem de Mello.

“Agora ninguém me segura!”, disse o pai coruja na legenda. Nos comentários, a mamãe celebrou: “Meu amor saiu andando! Viva”.

Luca é o filho caçula de Raia, que também é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia. E ele é o primeiro filho da atriz com seu atual marido, Jarbas.

O look luxuoso de Claudia Raia

A atriz Claudia Raia caprichou na escolha do look para prestigiar a festa de aniversário da apresentadora Angélica, que comemorou seus 50 anos de vida com uma festança em sua mansão com a presença da família e dos amigos em novembro de 2023. Para o evento, Raia surgiu com um modelito chamativo e caríssimo.

A artista apareceu com um vestido midi bordado com franjas horizontais em tons de rosa e branco, com direito a brilho e decote profundo. O modelito é da grife Patbo e custa R$ 19.998. O look destacou as curvas impecáveis do corpo dela e sua beleza natural.

Atualmente, Claudia Raia se prepara para voltar aos palcos com o musicalTarsila - A Brasileira, que estreia em Janeiro na cidade de São Paulo. Recentemente, ela divertiu os telespectadores ao interpretar a personagem Emengarda na novela Terra e Paixão, que era a mãe de Luigi (Rainer Cadete).

Foto: Victor Chapetta/AgNews