Edson Celulari encanta ao surgir dançando com a caçula de 6 meses: ''Chiara adora''

Ator Edson Celulari esbanja fofura ao aparecer fazendo coreografia de 'Desenrola, Bate, Joga de Ladin' com a filha, Chiara

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 11h42

Alerta fofura! O ator Edson Celulari (64) encheu suas redes sociais de amor ao registrar momento encantador com a filha mais nova!

O artista encantou os seguidores nos Stories de seu Instagram na quarta-feira, 07, ao aparecer dançando com a herdeira caçula, a pequena Chiara, de apenas 6 meses, fruto de seu relacionamento com Karin Roepke (40).

Nos vídeos, a menina surgiu no colo co papai coruja fazendo a coreografia de Desenrola, Bate, Joga de Ladin, parceria do grupo Os Hawaianos com L7nnon. "Chiara adora essa dança", escreveu Celulari na publicação.

Ele ainda mostrou que passou o feriado ao lado da esposa, da caçula, e da madrinha da bebê ao repostar vídeo de Karin. "Teve revesamento de colinho da Chiara entre dinda, papai e mamãe", escreveu a loira.

Veja o momento fofo de Edson Celulari com a caçula de 6 meses:

Esposa de Edson Celulari faz homenagem para enteados e filha

Karin Roepke usou as redes sociais recentemente para comemorar o Dia do Irmão, celebrado na segunda-feira, 05. A esposa do ator Edson Celulari postou uma foto dos enteados, Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (19), frutos do relacionamento do ator com Claudia Raia, no dia do batizado de Chiara, e prestou uma linda homenagem. "Hoje é o Dia dos Irmãos e, olhando pra essa foto, fico com o coração cheio de gratidão, porque a vida é generosa. A @sophiaraia_ e o @enzocelulari são protetores, carinhosos e os melhores irmãos que a Chiara poderia ter", afirmou Karin. "É lindo ver a interação dos três e a conexão que só o amor entre irmãos explica. Que esse afeto cresça e multiplique! Feliz dia, irmãos!", completou ela.

