Esposa de Edson Celulari faz homenagem para os enteados e a filha

Karin Roepke, esposa do ator Edson Celulari, comemorou o Dia do Irmão prestando uma homenagem para Enzo Celulari e Sophia Raia

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 20h35

A atriz Karin Roepke (40) usou as redes sociais para comemorar o Dia do Irmão, celebrado nesta segunda-feira, 5.

Em seu perfil no Instagram, a esposa do ator Edson Celulari (64) postou uma foto dos enteados, Enzo Celulari(25) e Sophia Raia (19), no dia do batizado de Chiara (6 meses), e prestou uma linda homenagem.

"Hoje é o Dia dos Irmãos e, olhando pra essa foto, fico com o coração cheio de gratidão porque a vida é generosa. A @sophiaraia_ e o @enzocelulari são protetores, carinhosos e os melhores irmãos que a Chiara poderia ter", afirmou Karin.

Em seguida, ela também exaltou a conexão entre os irmãos. "É lindo ver a interação dos três e a conexão que só o amor entre irmãos explica. Que esse afeto cresça e multiplique! Feliz dia, irmãos!", completou ela.

Os internautas elogiaram o registro. "Que coisa linda", disse uma seguidora. "Lindos! Com certeza serão defensores dessa boneca! Deus é bom", escreveu outra. "Perfeitos demais", que Deus abençoe. Enzo também comentou três emojis de coração na publicação, e Sophia se declarou para os irmãos. "Que foto perfeita os amores da minha vida!", se derreteu.

Vale lembrar que Enzo Celulari e Sophia Raia são filhos dos atores Edson Celulari e Claudia Raia (55).

Confira a linda homenagem de Karin Roepke para os enteados:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karin Roepke (@karinroepke)

Clique fofo de Enzo e Chiara

Alerta fofura! Enzo explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques fofos com a irmã caçula. Nas imagens publicadas em seu perfil no Instagram na noite deste último domingo, 4, o empresário aparece com Chiara no colo, e deixou os fãs encantados com os registros.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!