Enzo Celulari surge em cliques fofos ao lado da irmã caçula, Chiara: "Lindos"

Nas redes sociais, Enzo Celulari postou uma sequência de fotos fofas com a irmã caçula, Chiara, e encantou os seguidores

Alerta fofura! Enzo Celulari(25), filho de Edson Celulari (64) e Claudia Raia (55), explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques fofos com a irmã caçula.

Nas imagens publicadas em seu perfil no Instagram na noite deste domingo, 4, o empresário aparece com Chiara (6 meses), filha do ator com Karin Roepke (40), no colo, e deixou os fãs encantados com os registros.

"Dois lindos", disse uma seguidora. "Coisa mais linda", se derreteu outra. "Ela é uma boneca", escreveu uma internauta. "O amor de irmãos é tão lindo", afirmou mais um. "Um gatão segurando uma gatinha", falou uma fã. Chiara, vale dizer, aparece usando um macacão branco e uma tiara de laço na cabeça.

Confira as fotos de Enzo Celulari com a irmã caçula, Chiara:

Foto sem camisa

Enzo Celulari deixou os fãs apaixonados ao publicar uma sequência de fotos impecáveis em Ibiza, na Espanha. Na postagem, o filho de Edson Celulari e Claudia Raia, exibiu toda a sua beleza durante uma viagem internacional. Nos registros, ele mostra alguns dias no litoral da Espanha, mais especificamente, em Eivissa, no Mar Mediterrâneo, e arrancou elogios ao surgir descamisado durante um dos seus passeios.

