Sem camisa, Enzo Celulari exibe físico definido em Ibiza: ''Inesquecível''

Em Ibiza, Enzo Celulari exibe físico definido e tatuado em clique sem camisa e deixa web babando

CARAS Digital Publicado em 13/08/2022, às 17h23

O modelo Enzo Celulari (25) deixou os fãs apaixonados neste sábado, 13, ao publicar uma sequência de fotos impecáveis em Ibiza, na Espanha, em suas redes sociais. Na postagem, o filho de Edson Celulari e Claudia Raia, exibiu toda a sua beleza durante uma viagem internacional.

No álbum de fotos, o empresário mostra alguns dias no litoral da Espanha, mais especificamente, em Eivissa, no Mar Mediterrâneo. Em forma, o moreno apareceu descamisado durante um dos seus passeios.

O artista deixou o físico impecável à mostra, com direito a barriga sarada, ombros definidos e braços tatuados. Ele também aproveitou a postagem para mostras as belezas locais e paradisíacas das férias:"Inesquecível", escreveu ele na legenda do registro.

Enzo Celulari exibe físico definido e tatuado em clique sem camisa durante passeio em Ibiza:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Enzo Raia Celulari (@enzocelulari)

Claudia Raia se diverte dançando ao lado dos filhos, Enzo Celulari e Sophia Raia:

A atriz Claudia Raia (55) curtiu as férias na Itália ao lado dos filhos Sophia Raia (19) e Enzo Celulari (25) e divertiu a web ao surgir em um vídeo dançando. Em seu perfil no TikTok, Sophia Raia compartilhou um vídeo divertido com a mãe e o irmão, onde o trio se arriscava em uma coreografia.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!