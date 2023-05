De top e shorts, Carol Macedo exibe barriguinha de grávida durante passeio em parque de diversões

A atriz Carol Macedo está curtindo uma viagem ao lado do marido, e encantou os seguidores ao exibir a barriguinha de grávida

Carol Macedo (29) está à espera de seu primeiro bebê com o marido, Rafael Eboli, e encantou os seguidores ao exibir sua barriguinha grávida durante um passeio.

A atriz decidiu viajar para os Estados Unidos com o amado, e nesta sexta-feira, 5, eles curtiram um passeio no parque Magic Kingdom.

Para o momento de lazer, a mamãe de primeira viagem apostou em um top e um short, deixando em evidência sua barriguinha de grávida. Além disso, ela compôs o look com um tênis e óculos escuros.

Vale lembrar que Carol e Rafael serão pais de um menino. Recentemente a atriz postou uma foto da sua barriga e escreveu a palavra 'boy', contando o sexo do bebê. Na legenda da publicação, a artista se declarou para o herdeiro. "Nosso anjinho, nosso menino", escreveu ela, sem revelar se já escolheu o nome do bebê.

Confira as fotos de Carol Macedo exibindo a barriguinha de grávida:

Carol exibindo a barriguinha durante passeio - Reprodução/Instagram

Carol exibe a barriguinha de grávida - Reprodução/Instagram

Declaração para o marido

A atriz Carol Macedo usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Ela completou um ano de casada com Rafael Eboli e fez questão de comemorar. Em seu perfil oficial no Instagram, a artista recordou uma foto do dia em que oficializou a união com o amado e celebrou as bodas de papel com uma linda declaração.

"1 ano de casamento, bodas de papel. 1 ano de um dos dias mais felizes da minha vida. 1 ano de um sonho realizado. 1 ano chamando o meu melhor amigo de marido. 1 ano dessa lembrança mais linda. 1 ano @rafaeboli", escreveu ela na legenda da publicação.

