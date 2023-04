Carol Macedo se declara ao comemorar aniversário de casamento: "Um sonho realizado"

A atriz Carol Macedo completou 1 ano de casada nesta segunda-feira 3, e se declarou para o marido nas redes sociais

A atriz Carol Macedo(29) usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta segunda-feira, 3, ela completou um ano de casada com Rafael Eboli e fez questão de comemorar.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista recordou uma foto do dia em que oficializou a união com o amado e celebrou as bodas de papel com uma linda declaração.

"1 ano de casamento, bodas de papel. 1 ano de um dos dias mais felizes da minha vida. 1 ano de um sonho realizado. 1 ano chamando o meu melhor amigo de marido. 1 ano dessa lembrança mais linda. 1 ano @rafaeboli", escreveu ela na legenda da publicação.

Carol e Rafael, vale lembrar, estão à espera do primeiro bebê. A atriz anunciou a novidade para os seguidores das redes sociais em fevereiro, ao compartilhar uma foto seminua, exibindo a barriguinha e cobrindo os seios com girassóis. "O ano de 2022 foi repleto de realizações e finalizamos ele em um momento mais que especial, aumentamos a nossa família! Desculpe família e amigos, mas era surpresa", disse ela na ocasião.

Confira a publicação de Carol Macedo:

De biquíni, Carol Macedo exibe barriguinha de grávida

Recentemente, Carol Macedo encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques exibindo sua barriguinha de grávida.

A atriz está à espera de seu primeiro bebê com Rafael Eboli, e aproveitou o dia ensolarado para curtir o dia na praia usando biquíni laranja, óculos escuros e chapéu. "Levando o nosso pacotinho para tomar um sol", disse a mamãe de primeira viagem ao publicar os registros no feed do Instagram.

