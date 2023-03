Bebê / Mamãe de primeira viagem!

À espera do primeiro filho, Carol Macedo surge de biquíni e mostra a barriguinha grávida em dia de praia

A atriz Carol Macedo está à espera de seu primeiro filho com Rafael Eboli, com quem se casou em abril do ano passado

CARAS Digital Publicado em 06/03/2023, às 20h22