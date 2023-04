Carol Macedo exibe barriguinha de grávida e revela sexo do bebê

A atriz Carol Macedo compartilhou uma foto de sua barriguinha de grávida e contou o sexo do bebê que está esperando

Carol Macedo(29) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique exibindo sua barriguinha de grávida.

À atriz está à espera de seu primeiro filho com o marido, Rafael Eboli, e aproveitou o registro para revelar o sexo do bebê. Na imagem em que a barriga está em destaque, a artista escreveu a palavra 'boy', contando que o casal espera um menino.

Na legenda da publicação, Carol se declarou para o herdeiro. "Nosso anjinho, nosso menino", escreveu ela, sem revelar se já escolheu o nome do bebê.

Os seguidores encheram a postagem com mensagens de carinho. "Parabéns, muitas bençãos! E que venha com muita saúde", disse uma fã. "Que venha com muita saúde, Deus os abençoe", escreveu outra. "Seja bem-vindo, bebezinho", falou a atriz Gloria Pires. "Ai que delícia", vibrou Isabella Scherer.

Confira a postagem de Carol sobre o sexo do bebê:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Macedo (@carolinemacedo)

Aniversário de casamento

No dia 3 de abril, a atriz Carol Macedo usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Ela completou um ano de casada com Rafael Eboli e fez questão de comemorar. A artista recordou no Instagram uma foto do dia em que oficializou a união com o amado e celebrou as bodas de papel com uma linda declaração.

"1 ano de casamento, bodas de papel. 1 ano de um dos dias mais felizes da minha vida. 1 ano de um sonho realizado. 1 ano chamando o meu melhor amigo de marido. 1 ano dessa lembrança mais linda. 1 ano @rafaeboli", escreveu ela na legenda da publicação.

