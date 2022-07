De biquíni, Isabella Cecchi exibe o barrigão de grávida em dia de praia

Grávida pela primeira vez, a ex-BBB Isabella Cecchi mostrou o barrigão na web

CARAS Digital Publicado em 16/07/2022, às 16h10

Isabella Cecchi (28) está à espera de seu primeiro bebê, e neste sábado, 16, aproveitou o dia ensolarado para passear na praia.

Em seu perfil no Instagram, a ex-BBB compartilhou uma foto em que aparece de biquíni, deixando o barrigão de grávida a mostra, e falou sobre o passeio.

"Primeiro dia de praia da Pitoca no forninho. #gravidez #2trimestre", escreveu a mamãe de primeira viagem na legenda.

Os fãs elogiaram o clique. "Maravilhosa. Gravidinha linda", disse uma seguidora. "A buchudinha mais linda desse mundo", comentou outra. "Linda, que Deus abençoe", falou uma terceira.

No último domingo, 10, Isabella e o marido, Pedro Ordunã, descobriram o sexo do bebê que estão esperando. Os papais deram uma festa que contou com a presença de alguns ex-BBBs, e não esconderam a emoção ao descobrirem que terão uma menina.

Confira o clique do barrigão de Isabella Cecchi: