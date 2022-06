Ex-BBB Isabella Cecchi anuncia primeira gravidez: "Agora somos 3"

Isabella Cecchi revelou aos seguidores das redes sociais que está à espera do primeiro bebê

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 21h22

Isabella Cecchi (28) dividiu uma notícia especial com os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 22.

A ex-BBB anunciou que está à espera de seu primeiro filho com o marido, Pedro Ordunã, e falou sobre a emoção que estava sentindo ao realizar o "maior sonho" da sua vida.

"Agora somos 3. É com o coração explodindo de alegria que compartilhamos com vocês a realização do maior sonho das nossas vidas: vem aí um bebezinho Cecchi Orduña!", celebrou ela no começo da publicação.

Em seguida, Isabella contou que vai dividir os momentos da gestação com seus seguidores. "A partir de hoje, vamos mostrar para vocês um pouquinho da nossa rotina nesse período tão especial, de tanta expectativa e alegria! Temos certeza de que vocês só vão passar as melhores energias para nós e que vão aproveitar junto conosco essa experiência tão nova para nós, mas tão linda também, que estamos tendo a felicidade de viver!", completou.

A ex-BBB e Pedro, vale lembrar, oficializaram a união em dezembro do ano passado. A cerimônia foi realizada na praia de Pirambuzios, em Natal, Rio Grande do Norte, e recebeu cerca de 200 convidados, entre eles, colegas e amigos do BBB19, edição que ela participou.

Confira a publicação do anúncio da gravidez: