Day Mesquita celebra a maternidade: 'Está maravilhoso!'

Day Mesquita fala sobre o desenvolvimento do filho, Dom, e como está sendo ser mãe

A atriz Day Mesquita está encantada com a maternidade. Ela é mãe de Dom, de quase 1 ano, fruto do casamento com o produtor teatral e ator Pedro Antunes, e está apaixonada pela nova fase de sua vida. Em conversa com a CARAS Digital, ela contou mais sobre o desenvolvimento do filho e como é ser mãe.

Para começar, a estrela está retomando aos poucos a sua rotina de trabalho após o nascimento do filho e já imagina como será quando entrar a todo vapor em um novo projeto no audiovisual. "No momento, minha agenda de trabalhos e gravações ainda não voltou à plena intensidade, o que significa que as coisas não mudaram tanto. Mas tenho certeza de que, quando retomar completamente, minha rotina consistirá em acordar, cuidar do Dom, sair para trabalhar e dedicar o máximo de tempo possível a ele ao retornar. E aí gradualmente ir reintegrando as atividades que costumava fazer antes de me tornar mãe", afirmou ela.

Enquanto isso, a artista acompanha todos os momentos do desenvolvimento do filho. "[O crescimento dele] Está maravilhoso! Ele está se desenvolvendo super bem e eu tenho amado acompanhar e vivenciar isso. É bom demais ver o desenvolvimento, os aprendizados, as pequenas conquistas dele", disse ela, que ainda não sabe de quem o filho puxou sua personalidade. "Ainda não conseguimos saber quem ele parece mais de personalidade… Ele é um bebê bem risonho! Sempre dá um sorrisinho quando encontra alguém. Ele é super curioso e cheio de energia, quer ficar andando de um lado para o outro e adora passear", contou.

Como mãe de primeira viagem, Day Mesquita confessou que não se surpreendeu com muita coisa da maternidade, já que conversou muito com outras mulheres antes da chegada do filho. "Felizmente hoje muitas mães abordam a maternidade de uma forma mais realista, sem romantização, então, já tinha ouvido relatos de pessoas próximas, amigas e até através das informações que chegam pelas redes sobre muito da maternidade. Mas o fato é que cada pessoa tem sua experiência, ela é única, e viver no dia a dia é diferente do ouvir falar. Por isso, muito do como é a maternidade eu já imaginava sim, algumas coisas não estão sendo exatamente uma surpresa. Mas o dia a dia, a experiência toda que vai do amor imenso até os momentos mais desafiadores (e não são poucos) são muito novos e eu estou conhecendo mesmo, de fato, vivenciando isso tudo", afirmou.

Por fim, a atriz revelou qual é o sonho que ainda quer realizar. "Pessoalmente, que eu possa ver meu filho crescer com saúde, num mundo de mais igualdade, mais empatia e mais amor. Profissionalmente, sonho em fazer mais Cinema mas, principalmente, em construir uma carreira cada vez com oportunidades mais ricas de personagens complexos e diversificados e ajudando a entregar ótimas histórias, independente da plataforma", contou.

Veja momentos de Day Mesquita com seu filho:

