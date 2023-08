Day Mesquita retoma a carreira após a maternidade: 'Me sinto pronta para desafios'

A atriz Day Mesquita conta sobre como foi o seu retorno aos trabalhos depois de se dedicar à maternidade após o nascimento do primeiro filho, Dom

A atriz Day Mesquita está retomando aos poucos a sua carreira após se dedicar 100% à maternidade. Ela se tornou mãe pela primeira vez com o nascimento de Dom, seu filho com o produtor teatral e ator Pedro Antunes, e já se sente pronta para voltar aos estúdios e sets de gravação. Nos últimos meses, ela fez participações em séries e projetos especiais e contou à CARAS Digital como foi essa retomada da carreira após a pausa para realizar o sonho de ser mãe.

Na entrevista, Day refletiu sobre como foi se sentir pronta para dividir o seu tempo entre a maternidade e a carreira. "É um momento de transição, de mudança de fase mesmo, como tantos que ocorrem num primeiro ano de um bebê. É um momento importante para mim, voltar ao trabalho após dar à luz o Dom, e é importante para ele também, que acaba tendo um contato maior com outras pessoas. Dom já está fazendo 10 meses, durante grande parte desse período tive o privilégio de viver intensamente cada fase, estando grudadinha nele praticamente 24 horas por dia, desfrutando seu desenvolvimento, descobertas e aprendizados. Agora, me sinto segura e com o coração preenchido de ter estado ao seu lado o máximo possível até quase 1 ano, e me sinto pronta para desafios também que exigem mais da minha presença no dia a dia", declarou.

Então, a artista contou como foi sair de casa para trabalhar. "Por enquanto, eu fiz trabalhos pontuais, inclusive publicitários, em que não foi necessário me afastar tanto tempo dele. Eu já tinha em mente que seria o melhor dos mundos se fosse assim, gradativo. Antes mesmo de voltar a trabalhar, a primeira vez que estive um pouquinho mais longe dele para tentar minimamente voltar à minha rotina, fazendo exercícios físicos, por exemplo, era quase uma gincana, uma corrida contra o tempo. [risos] Um olho nas informações sobre ele e no celular, e outro no que eu estava fazendo. É um aprendizado não apenas importante, mas necessário, aceitar que não é saudável não usar a racionalidade ao saber que o bebê está em ótimas mãos durante minha ausência e que, enquanto eu estou trabalhando, por exemplo, eu posso e devo focar e me dedicar às minhas atribuições naquele momento, com a tranquilidade de que ele está com o pai, avó... Futuramente, em algum momento, com babá", disse ela.

E ainda refletiu sobre a culpa que nasce junto com a mãe. "Quando a gente é mãe, é como se nascesse um sentimento injusto de culpa que temos que lutar contra. É positivo para a criança que ela tenha aos poucos, e cada vez mais, interação com outras pessoas, além dos pais, inclusive com outras crianças. Busco focar na racionalidade e na organização para ter paz de espírito sabendo a mãe presente que sou, mas também a profissional dedicada que sempre fui", contou.

Por enquanto, a atriz ainda não levou seu filho para um set de gravação, mas não descarta que isso aconteça no futuro. "Ainda não levei o Dom a um set de gravação, e prefiro nesse primeiro momento contar com uma rede de apoio para estar 100% entregue a esses trabalhos, ainda mais por ser um momento de adaptação para ele. Mas, claro que em algum momento levarei sim, quando for possível, em um dia que seja bem tranquilo de cenas, para as pessoas conhecerem ele, para ele conhecer o meu trabalho também. Vou gostar de apresentar para ele como é um pouquinho do meu trabalho", contou.

Nesta nova fase de sua vida, Day Mesquita usa as experiências da maternidade para somar ainda mais em sua carreira. "Atuar para mim é vivenciar as experiências das personagens que faço, é uma troca, empresto muito do que vivi e absorvo muito do que vivo com elas, e nesse ponto a maternidade é um mergulho em um mundo de descobertas, de sensações, sentimentos e diferentes vivências. Então, não digo que mudou meu jeito de atuar, mas acho que enriqueceu mais a bagagem de vivências que são as ferramentas que usamos no nosso trabalho, nessa troca que é a arte da atuação", refletiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Day Mesquita (@daymesquita1)

Novos trabalhos de Day Mesquita

Com 15 anos de carreira no audiovisual, Day Mesquita poderá ser vista em breve na série Tudo de Bom, que já foi gravada. Na trama, ela interpreta Simone, uma ex-vedete que acaba de se separar e enfrenta uma crise na carreira. "Mesmo em poucos episódios, por ser uma minissérie, a personagem mostra lados diferentes, o que foi bem interessante de trabalhar, e acho que os fãs podem se surpreender ao ir acompanhando os episódios, mas não dá para falar muito mais que isso, senão vira spoiler. Rs. Foi um trabalho que eu adorei fazer e que me trouxe de volta a experiência de fazer trabalhos destinados ao streaming, já que vinha emendando trabalhos em novelas. E eu adoro fazer os 2, gosto de ir passeando entre as linguagens", disse ela, que teve um mergulho em referências durante sua preparação para a gravação.

"O Ajax Camacho, nosso diretor, foca muito no trabalho do ator, passa um tempo com a gente no set trabalhando a cena e nos instigando a encontrar caminhos não óbvios e que enriquecem muito a troca em cena. Antes disso tive algumas referências passadas por ele para estudo de preparação, como os filmes “Agente da U.N.C.L.E.” que era uma referência mais visual para a época em que se passava a série (anos 80), e “Cenas de um casamento” e “Deus da carnificina” que eram referências para nos inspirar nas atuações, na linha que ele gostaria que seguíssemos para a série", afirmou.

Além disso, a atriz também está no elenco da série How To Be A Carioca, do Star+, na qual interpreta Ana, uma dondoca conservadora e preconceituosa. "A série tem histórias distintas e conta com personagens diferentes em cada episódio. Eu fiz uma participação em um deles com a personagem Ana, uma dondoca que também se mostra preconceituosa. Foi uma participação, mas que adorei fazer. A série mostra a história de personagens estrangeiros que irão viver na cidade maravilhosa, tentando se adaptar a cultura local. É um projeto com uma história bem legal, fora o time de diretores que conta com Joana Mariani, René Saldanha e Carlos Saldanha, indicado ao Oscar com a animação “A Era do Gelo”.



Para os fãs que sentem saudade de ver Day Mesquita nas novelas, ela conta que não tem um projeto concreto, mas não descarta seu retorno à TV. "Quanto ao meu retorno às novelas, eu analiso mais os possíveis trabalhos levando em conta a história, roteiro e personagem, do que necessariamente o formato, mas eu amo fazer novela. E a última, “Amor Sem Igual”, me deu minha segunda protagonista na TV, prêmios e reconhecimento de um tamanho que nunca tinha recebido antes. Então ficou uma vontade e sangue nos olhos de entregar muito mais", afirmou.