Como Arthur Aguiar e Jheny Santucci escolheram o nome do filho?

Grávida, Jheny Santucci conta a história de como ela e Arthur Aguiar escolheram o nome do primeiro filho juntos

A influenciadora digital Jheny Santucci encantou os fãs ao revelar detalhes da gestação do seu primeiro filho, Gabriel, que é fruto do namoro com Arthur Aguiar. Os pais do bebê não vivem mais um relacionamento amoroso, mas são parceiros para a criação do filho. Tanto que ela contou que os dois escolheram o nome do menino juntos e de forma online.

Nos stories do Instagram, a morena revelou como eles escolheram o nome do filho. “Eu e o Arthur escolhemos em chamada de vídeo de duas horas. Como esse papai já tinha certeza que era menino, nós só pensamos em nome de menino mesmo. A dúvida era Gabriel e Felipe. Ficou Gabriel Santucci Aguiar. E, se fosse menina, seria Valentina, que era o nome da minha boneca quando criança”, disse ela.

Além disso, Jheny contou que o bebê deve nascer em fevereiro de 2024. “Previsto para fevereiro, ansiosa já, mas que venha na hora certa. Vou tentar o parto normal, se Deus quiser, e não agendeis a cesariana, deixando rolar mesmo. Vai ter todo aquele desespero, do jeito que tiver que vir vai vir e espero que dê certo. E vai dar. Esses dias sonhei que estava tendo o Gabi e ele saiu escorregando”, declarou.

O nome do bebê foi revelado por Arthur Aguiar logo após o chá revelação e ele aproveitou para contar o significado do nome. "É menino! Vem Gabriel! Nossa, a gente já te ama tanto que você nem faz ideia!!! O significado do seu nome é “Deus enviou” e é exatamente essa certeza que nós temos, que Deus te enviou pra nós! Desde que soubemos da sua chegada não tivemos dúvida que você vinha com um propósito grande em nossas vidas!! Que você venha com muita saúde e com a certeza que você já é MUITO amado!! Obrigado a todos que participaram desse momento com a gente e a todos que mesmo de longe estão mandando boas energias pra gente!!", disse ele.

Jheny Santucci foi ao aniversário da filha de Arthur Aguiar

A influenciadora digital Jheny Santucci, que é a ex-namorada de Arthur Aguiar, fez questão de prestigiar a festa de aniversário de Sophia, que é a filha mais velha do ator com Maíra Cardi. A celebração luxuosa aconteceu na tarde de sábado, 21, na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, para comemorar os cinco anos da menina.

Nas redes sociais, Jheny mostrou uma foto com Sophia no colo. “Abraço mais gostoso! Princesinha, você mora no meu coração”, disse ela na legenda.