Com a filha no colo, Eliezer relembra momento, no BBB, em que disse que só queria ser pai em 10 anos

Um ano após dizer que não gostaria de ser pai tão cedo, Eliezer se emociona ao conhecer a filha Lua com Viih Tube

O mais novo papai do pedaço, Eliezer, está curtindo cada momento da filha Lua com a mamãe Viih Tube. Em um texto emocionante, ele relembrou o passado e refletiu sobre como as coisas podem mudar em pouco tempo.

"Não sei nem como começar esse texto, até 4 dias atrás também não sabia o que é ser pai Tenho certeza que ainda tenho um longo caminho pela frente até descobrir, mas já tenho a sensação que é uma estrada sem fim, dessas que até o último dia de nossas vidas a gente descobre uma coisa nova", iniciou.

"Olha que louco, dia 10 de abril de 2022 eu afirmei em rede nacional que 'ser pai, Deus me livre, só daqui há 10, 20, 30 anos'. Minha filha nasceu exatamente 1 ano depois, para ser mais exato 364 dias. Coincidência? Será? Não sei, o que sei é que estou escrevendo esse texto 6:54h da manhã sentado olhando para ela dormir. Viih foi dormir, está exausta, amamentação não é fácil, e já já ela acorda porque nossa filha acorda a cada 3 horas em ponto querendo o tete dela", relatou ele sobre os primeiros dias de vida da menininha.

"E se você me perguntar, se está chato, se eu estou puto, com sono pensando “meu deus, agora ferrou” a resposta é NÃO em capslook e letras garrafais. Estou aqui admirando cada dobrinha do corpinho dela, cada movimento vendo ela dormir, os barulhinhos que ela solta de vez em quando e pensando 'Meu Deus, se eu já amo desse jeito esse tiquinho de gente em 3,4 dias. Como é que vai ser quando ela tiver 20 anos? Vai caber aqui dentro?'. Não sei!", afirmou o pai de primeira viagem.

"O que sei é que muitos de vocês estavam certos, nessa foto eu tinha acabado de conhecer o grande amor da minha vida e ele está nos meus braços", se derreteu o ex-BBB.

Veja foto: