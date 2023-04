Mãe de Viih Tube abre o coração sobre se tornar avó: “É estranho”

Viviane Di Felici, mãe de Viih Tube, dá opinião sincera sobre nova etapa e se derrete com a netinha, a pequena Lua

A família de Viih Tube (22) está vivenciando um momento único com a chegada da pequena Lua Di Felici, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer (33). Nesta sexta-feira, 14, a mãe da influenciadora digital, Viviane Di Felici abriu o coração sobre se tornar avó e se derreteu com a chegada da recém-nascida.

Pelos stories, Viviane foi bastante sincera e opinou sobre o momento: "Olha o meu sorriso! Estou tão feliz de ser avó. É estranho esse negócio de avó. Eu nunca tive avó, tive até por parte de mãe, mas ela era de São Paulo e eu era de Presidente Prudente. A via uma vez por ano e ela era acamada”, a nova vovó comentou sobre suas percepções.

A mãe da influenciadora ainda abriu mais detalhes sobre a relação com sua família: “Não curti a minha avó. Eu imaginava uma avó de cabelos branquinhos igual a minha mãe”, contou e por fim, babou na pequenina: “É uma fase muito gostosa da minha vida. Tenho vontade de morder essa princesa, ela é uma boneca", se derreteu durante o vídeo.

Mãe de Viih Tube se derrete pela neta recém-nascida: "Quanta felicidade"

Viviane Di Felice, mãe de Viih Tube, usou as redes sociais para celebrar o nascimento da neta, Lua, que veio ao mundo no domingo de páscoa, 9. Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou uma foto ao lado da filha, com a recém-nascida no colo, escondendo o rostinho da menina ainda na maternidade.

Na legenda, a nova vovó do pedaço se derreteu com a chegada da pequenina e ainda revelou que a menina veio ao mundo próximo ao seu aniversário: “A pacotinha da minha pacota chegou! Meu Deus quanta felicidade! E ainda nasceu no domingo de Páscoa igual a vovó! Te amo pra sempre! @pequenalua", declarou Viviane, babando pela netinha.