Ficou nervosa? Eliezer mostra reação de Viih Tube antes do parto da filha

O ex-BBB Eliezer divertiu os seguidores ao mostrar a reação de Viih Tube minutos antes do nascimento de Lua

O ex-BBB Eliezer(33) usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 13, para dividir com os seguidores um novo vídeo de Viih Tube (22) na maternidade, minutos antes do nascimento de Lua, a primeira filha do casal.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a mamãe de primeira viagem aparece descalça e usando uma camisola branca longa, enquanto se movimenta de um lado e do outro. Depois, a youtuber e ex-BBB também faz alguns passos de funk, como o quadradinho.

Ao compartilhar a gravação, Eliezer brincou com a situação. "Quando me perguntarem; 'a Viih ficou nervosa no parto?' Eu vou mostrar esse vídeo. Viih sendo Viih… maravilhosa como sempre", escreveu o ele na legenda da publicação.

Lua nasceu no último domingo, 9, mas os papais só anunciaram sua chegada nesta quinta-feira. Nas redes sociais, Eli exibiu duas fotos feitas na sala de parto logo após a chegada da herdeira e falou sobre seu sumiço da web. "Acho que vocês já sabiam né? Sumi por motivos de o grande amor da minha vida nasceu!", disse ele.

Confira a publicação de Eliezer:

O nascimento da filha de Viih e Eliezer

Viih Tube e Eliezer celebraram o nascimento de sua primeira filha, Lua. Eles publicaram uma foto sem mostrar o rostinho da bebê e surpreenderam ao contar sobre o dia do parto da pequena.

"Aqui é a Lua, cheguei! Nasci no domingo de Páscoa, dia 09 de abril de 2023 as 8:38h, pesando 3,555kg, com 49 cm! Meu apgar foi 9/10, cheguei ao mundo com 39 semanas e 2 dias", escreveram os papais na legenda da foto do Instagram.

