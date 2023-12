Com ensaio natalino, Viih Tube celebra 8 meses da filha

Em clima de Natal, Viih Tube celebra chegada dos oito meses de sua filha com o ex-BBB Eliezer; pequena deu show de fofura

A influenciadora Viih Tube está comemorando mais um mês de sua única filha com ex-BBB Eliezer, a pequena Lua Di Felice. Nesta quinta-feira, 14, a empresária postou registros do ensaio deste mês da garota e explodiu o fofurômetro.

Em clima de Natal, a menina surgiu com um look verde e vermelho em um cenário com trenó. Sorridente e cheia de charme, a bebê chamou a atenção ao protagonizar os cliques fofíssimos de seu oitavo mês de vida.

"8 meses filha, eu não sei descrever o quanto você me faz feliz, o quanto você me mudou, o quanto você me completa, me enche, me transborda, o amor que sinto por você é inexplicável, é algo tão forte que eu não consigo mesmo explicar! Eu sempre estarei aqui, em cada fase da sua vida, você pra sempre será minha melhor amiga! O ensaio de acompanhamento desse mês foi com o tema de Natal e teve até dois dentinhos aparecendo", falou Viih Tube na legenda.

Nos comentários, os internautas babaram pela menina. "Coisa mais linda!", admiram os fãs. "Que princesa", falaram. "O sorriso meu deus", exclamaram outros.

Nos últimos dias, Viih Tube falou sobre a possibilidade de estar grávida novamente. A youtuber falou sobre ter passado mal e ir ao hospital.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube revela como casou e como anda sua libido

Sincera e disposta a contar de sua vida para os fãs, a famosa explicou como aconteceu seu casamento com o pai de sua herdeira. Ela ainda revelou como ficou seu desejo sexual após o nascimento da menina.

Sonhando com uma grande festa para celebrar a união com seu amado, Viih Tube comentou que eles oficializaram a relação por enquanto apenas no papel. "A festa queremos fazer um festão. Por isso, será só depois que terminarmos a obra e a festa de um ano da Lua", disse que a reforma na mansão que compraram e o primeiro aniversário da herdeira são prioridades.

Em seguida, ao ser questionada sobre seu desejo sexual, a influencidora foi sincera e não escondeu o que sentiu. "Minha filha, virei um deserto nos primeiros meses. Vish! Libido zero, vontade zero! Fui começar a ter vontade de verdade de querer mesmo, muito, com uns 5 meses da Lua", escreveu.